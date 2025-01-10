Турецкие гандболисты отказались играть с белорусами
- 10.01.2025, 21:11
За две недели перед матчем появилась «проблема с залом».
Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов посетовал на отсутствие желания соперников проводить товарищеские матчи с белорусами. Как он рассказал сайту handballfast.com, матч сорвался совершенно неожиданно:
– Могу рассказать одну историю из прошлого года. Получили приглашение на товарищеские матчи из Турции. О нем мы никому не говорили, только сейчас раскрываю этот секрет.
За две недели до игры послали туркам письмо, надо ведь билеты брать. Получили ответ, что у них проблема с залом, хотя, как потом узнали, с залом все было хорошо. Но мы отписали, что если у вас проблемы, то приезжайте к нам. Это предложение осталось без ответа.