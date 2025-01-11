Топ-8 советов от врача, которые помогут улучшить сон 4 11.01.2025, 19:35

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Они очень простые, но действенные.

Среди наших современников гораздо сложнее найти человека, который на протяжении всей жизни сохранил здоровый крепкий сон, чем того, кто не страдает бессонницей. Нарушения сна во всех возможных проявлениях – сложности с засыпанием, поверхностный, тревожный, прерывистый сон, частые пробуждения, невозможность уснуть и т.д. – можно с уверенностью назвать одной из глобальных проблем, связанных со здоровьем человека. У нее много причин: это и стремительно ускорившийся ритм жизни, и накопленный стресс, и даже развитие цивилизации и технического прогресса.

Вместе с экспертом врачом-терапевтом высшей квалификационной категории Ириной Колесниковой сайт 24health.by подготовили 8 рабочих инструментов, использование которых может помочь быстрее уснуть и/или повысить качество самого сна.

1. Не используйте вечером яркое освещение, приглушайте его. Яркий свет блокирует выработку мелатонина – гормона-регулятора циркадного ритма (цикла бодрствование – сон).

Нарушение выработки мелатонина влечет последующие девиации сна: трудности с засыпанием, поверхностный сон, частые пробуждения, раннее пробуждение и невозможность уснуть снова, прерывистый, беспокойный сон и т.д. Поэтому, чтобы облегчить процесс засыпания, в вечернее время нужно выключать яркий свет. Оптимально переходить на приглушенное освещение и использовать ночники, лампы, торшеры с теплым светом.

Идеально, если есть возможность, разжигать камин или зажигать свечи. Свет огня как раз наиболее оптимален и физиологичен для перехода организма от активного бодрствования в режим дремы и сна.

2. Кровать должна ассоциироваться только со сном, поэтому популярная идея вешать телевизор в спальне – очень плохая по своей сути. Даже если вам комфортно засыпается под сериальчик, не стоит обманываться. Синий свет с легкостью проникает даже через закрытые веки, воздействует на фоторецепторы глаза и нарушает выработку гормонов, в том числе отвечающих за качество и продолжительность сна.

Поэтому неважно: смотрите вы в экран или спите при включенном телевизоре, свет оказывает на ваш организм свое негативное влияние, и качество вашего сна вполне вероятно будет не таким высоким, каким могло бы быть.

3. Соблюдайте определенный микроклимат в комнате. В спальне должно быть прохладно – оптимально 18-22°С и достаточно влажно (40-60%). Температура воздуха 25°С – это очень нефизиологично. Суточные колебания температуры оказывают определенное влияние на наше самочувствие, в том числе в части сна.

Что касается влажности, то она имеет колоссальное значение для местного иммунитета, для слизистых. В отопительный сезон влажность в квартирах крайне низкая, а сухой воздух мало способствует крепкому сну и хорошему самочувствию. Так, если вы «не вылезаете» из простуд или дети часто болеют вирусными инфекциями, в первую очередь проверьте уровень влажности в квартире. Будьте уверены, вы сильно удивитесь уровню влажности в помещении. Поэтому купите увлажнитель, если у вас его нет. А еще лучше – как можно чаще проветривайте комнату.

4. Теплая ванна за час перед сном + теплые носки, если ноги холодные. Теплая ванна, теплый душ (неконтрастный – он, наоборот, обладает бодрящим, тонизирующим эффектом) помогают расширить сосуды, создать эффект вазодилитации, расслабления. Т.е. создать необходимые условия для отдыха, релакса и скорейшего засыпания.

Холодные ноги тоже могут быть причиной бессонницы или нарушений сна, потому что нарушенное периферическое кровообращение не лучшим образом сказывается на качестве сна. Теплые носочки или теплая грелка помогают улучшить периферическое кровообращение, усилить отведение тепла и облегчить засыпание.

5. Полная темнота крайне важна для хорошей выработки мелатонина. Если в вечернее время достаточно приглушить яркий свет, то в ночное время в идеальной картине мира должна быть полная темнота. Блэкаут шторы, маски для глаз, отключение или заклеивание светодиодных индикаторов техники… Важна каждая мелочь. Если свет ночью по каким-то причинам необходим, то допустимо использовать ночники с теплым оранжево-красным светом.

6. Полная тишина так же важна для качества сна, как и полная темнота. Для создания тишины можно пользоваться любыми доступными методами: обеспечить звукоизоляцию в комнате, отключить приборы, которые издают звуковые сигналы, закрыть плотно двери, использовать беруши, вылечить храп и т.д.

Мы часто игнорируем малоинтенсивные шумы, привыкаем к ним, хотя их воздействие нельзя игнорировать, даже если они кажутся незаметными. Оптимальный уровень шума от приборов не должен превышать 30 децибел.

7. Отбой до 23:00 и регулярность времени засыпания и пробуждения. Принципиальным моментом считается даже не отбой до 23:00, хотя считается, что это оптимальное время для отхождения ко сну. Намного важнее регулярность засыпания и пробуждения. Социальный джетлаг, когда мы катастрофически не досыпаем в течение рабочей недели (например, ложимся в час, встаем в 6), а на выходных от души высыпаемся, к сожалению, не работает. При этом накопленный дефицит сна, отложенная депривация накапливаются и восстановлению не подлежат. Поэтому крайне желательно, чтобы регулярность засыпания и пробуждения была регулярной и в будние дни, и в выходные.

8. Элемент удобства. Это самый очевидный и при этом часто игнорируемый пункт. Для того, чтобы быстро уснуть и крепко спать, прежде всего должно быть удобно: удобная кровать, удобный матрас средней жесткости, удобная невысокая ортопедическая подушка, постельное белье из натуральных материалов… Возможно, именно вам избавиться от нарушений сна помогло бы утяжеленное одеяло.

– Иногда одеяло специально отягощается специальными прутьями и может весить 6-8-10 килограммов, – говорит Ирина Колесникова. – Считается, что за счет активизации рецепторов давления оно может снижать уровень стресса и облегчить процесс засыпания. Некоторые психотерапевты и психиатры даже рекомендуют утяжеленное одеяло пациентам с психическими расстройствами, депрессией, тревогой. И это действительно работает. Впрочем, все индивидуально. Есть случаи, когда эффект был обратный.

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