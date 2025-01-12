Сербский «нож в спину» России 2 Ростислав Демчук

12.01.2025, 17:58

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Александр Вучич

Вучичу придется выгнать «Газпром» из страны.

Как сообщали все мировые СМИ, Соединенные Штаты Америки, а за ними и Великобритания, ввели беспрецедентные экономические санкции, направленные на уничтожение нефтяного и энергетического секторов российской промышленности. В результате «нож» в спину России вынуждена вонзить Сербия...

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США и ЕС настаивают на полном выводе российского капитала «Газпрома» из сербской компании NIS. На выполнение этого требования предоставлено 45 дней, до 25 февраля.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после введения санкций США 10 января против «Газпром нефти» российская компания должна полностью выйти из состава акционеров сербской нефтяной компании NIS в течение 45 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сербского лидера.

По его словам, санкции США требуют не только сокращения доли россиян в NIS, но и их полного выхода из собственности компании. Для завершения такой сделки отведен срок в полтора месяца. В то же время любое соглашение потребует одобрения Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

На данный момент «Газпром нефть» владеет 50% акций NIS, еще 6,15% принадлежит «Газпрому». Правительство Сербии контролирует 29,87% компании, остальные акции находятся в собственности мелких акционеров.

Хорватский оператор трубопроводов Janaf, через который NIS транспортирует большую часть сырой нефти, также заявил, что санкции вступят в полную силу через 45 дней. В этот период планируется внедрение мер для корректировки контрактов, которые обеспечат безопасные поставки нефти в Сербию.

Ростислав Демчук, Facebook

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