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Иран переходит от теократии к «хунтократии»

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  • 6.06.2026, 9:33
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Иран переходит от теократии к «хунтократии»

Эксперты говорят об ослабление единого центра принятия решений.

В Иране, по оценкам наблюдателей, формируется новая модель управления, которая заметно отличается от прежней системы теократического правления. После смены верховного лидера и прихода к власти Моджтабы Хаменеи ключевую роль в принятии решений все больше играют военные структуры, прежде всего Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Если при аятолле Рухолле Хаменеи власть была сосредоточена в руках духовного лидера, а при Али Хаменеи сохранялся баланс между религиозным руководством и усиливающимся влиянием КСИР, то новая система описывается как более фрагментированная. В ней военные получают доминирующее положение, а институт верховного лидера становится скорее легитимирующим элементом.

Эксперты характеризуют происходящее как переход к «хунтократии», где реальная власть принадлежит совету военных и силовых структур. Это отражается как во внутренней политике, так и во внешнем влиянии Ирана, особенно в Ираке, где Тегеран традиционно опирается на сеть союзных вооруженных формирований.

Однако после смены руководства и ослабления прежней централизующей роли духовного лидера влияние Ирана на иракские ополчения становится менее устойчивым. Группировки начинают расходиться по вопросам разоружения и политической лояльности, что усиливает внутренние расколы.

Параллельно усиливается давление со стороны США и региональных игроков, требующих ограничения вооруженных формирований. Это дополнительно дестабилизирует систему союзных Тегерану сил в Ираке.

На фоне этих процессов наблюдается ослабление единого центра принятия решений в Иране и рост роли военных элит, что может изменить баланс сил на всем Ближнем Востоке.

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