В Кремле запутались 1 6.06.2026, 8:53

Ушаков и Песков не смогли договориться, будет ли визит спецпредставителей Трампа в Москву.

В Москве не могут определиться, состоится ли визит спецпредставителей президента США в Россию в ближайшее время.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает news.ru.

По словам Ушакова, Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В частности, он связывается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«Об этом неоднократно заявлялось (будущем визите Уиткоффа и Кушнера - ред.), в том числе и я упоминал. Поездка готовится», - сказал он.

Песков говорил обратное

Стоит заметить, что 5 июня пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверял, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву не ожидается.

К слову, несколько дней назад руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время должен состояться первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев. По его словам, после этого они поедут в Москву.

Такой визит в Киев анонсировали еще в начале апреля, но он так и не состоялся.

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