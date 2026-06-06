В Кремле запутались

В Кремле запутались1
- 6.06.2026, 8:53
Ушаков и Песков не смогли договориться, будет ли визит спецпредставителей Трампа в Москву.
В Москве не могут определиться, состоится ли визит спецпредставителей президента США в Россию в ближайшее время.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает news.ru.
По словам Ушакова, Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В частности, он связывается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
«Об этом неоднократно заявлялось (будущем визите Уиткоффа и Кушнера - ред.), в том числе и я упоминал. Поездка готовится», - сказал он.
Песков говорил обратное
Стоит заметить, что 5 июня пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверял, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву не ожидается.
К слову, несколько дней назад руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время должен состояться первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев. По его словам, после этого они поедут в Москву.
Такой визит в Киев анонсировали еще в начале апреля, но он так и не состоялся.