Дроны атаковали Санкт-Петербург и Кронштадт: горят порт и завод

Дроны атаковали Санкт-Петербург и Кронштадт: горят порт и завод5
- 6.06.2026, 8:08
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Поражен также склад боеприпасов.
Под утро 6 июня боевые беспилотники добрались до Ленинградской области России. В сети сообщают о попадании в районе морского порта и по складу боеприпасов россиян, пишет «Фокус».
В Кронштадте после серии взрывов поднялся дым в морском порту. Об этом сообщили OSINT-каналы.
Аналитики уточняют, что под атакой мог оказаться морской порт Кронштадт. Также под ударом мог оказаться Кронштадтский морской завод, который занимается ремонтом и сервисным обслуживанием военных и гражданских судов, а также ремонтом газотурбинных установок, дизельных двигателей, комплексной металлообработкой и тому подобное. В районе этого предприятия местные фиксируют дым.
Хотя официальных подтверждений атаки на момент публикации не было, в сети активно распространяют кадры утренних ударов беспилотников.
Кроме того, в Лебьяже Ленинградской области беспилотники под утро могли поразить склад БК, сообщают аналитики. Там также фиксируется задымление.
«Лебяжье, Ленинградская область, попадание по складу из БК 15-го арсенала ВМФ России», — пишут обозреватели.
В городе Ломоносов, что примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга, очевидцы также сообщают о задымлении. Данных, что могло бы гореть, не уточняют.