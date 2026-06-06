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Дроны атаковали Санкт-Петербург и Кронштадт: горят порт и завод

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  • 6.06.2026, 8:08
  • 6,832
Дроны атаковали Санкт-Петербург и Кронштадт: горят порт и завод
Фото: Exilenova+

Поражен также склад боеприпасов.

Под утро 6 июня боевые беспилотники добрались до Ленинградской области России. В сети сообщают о попадании в районе морского порта и по складу боеприпасов россиян, пишет «Фокус».

В Кронштадте после серии взрывов поднялся дым в морском порту. Об этом сообщили OSINT-каналы.

Аналитики уточняют, что под атакой мог оказаться морской порт Кронштадт. Также под ударом мог оказаться Кронштадтский морской завод, который занимается ремонтом и сервисным обслуживанием военных и гражданских судов, а также ремонтом газотурбинных установок, дизельных двигателей, комплексной металлообработкой и тому подобное. В районе этого предприятия местные фиксируют дым.

Хотя официальных подтверждений атаки на момент публикации не было, в сети активно распространяют кадры утренних ударов беспилотников.

Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+

Кроме того, в Лебьяже Ленинградской области беспилотники под утро могли поразить склад БК, сообщают аналитики. Там также фиксируется задымление.

«Лебяжье, Ленинградская область, попадание по складу из БК 15-го арсенала ВМФ России», — пишут обозреватели.

В городе Ломоносов, что примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга, очевидцы также сообщают о задымлении. Данных, что могло бы гореть, не уточняют.

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