ВСУ мощным ударом разнесли вражескую базу «Молний» в центре Покровска 6.06.2026, 8:37

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Видеофакт.

Враг продолжает попытки накопить силы и средства в Покровске для поддержки дальнейших наступательных действий. Однако этот оккупированный город находится в полосе ответственности Седьмого корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. Поэтому украинские защитники из подразделения «технодесанта» препятствуют намерениям российских захватчиков.

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Так, недавно в самом центре Покровска они поразили точку запуска БпЛА «Молния» и авиаразведки. Десантники показали, как это было.

Поражение объекта

«По имеющейся информации, на объекте в городе противник обустроил точку взлета и запуска ударных БпЛА типа «Молния», а также использовал ее для ведения воздушной разведки. Однако поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов», – отметили десантники.

Дело в том, что сейчас среди приоритетных задач оккупантов – расширение сети точек запуска беспилотников в черте города. Захватчики используют для этого жилую застройку. В частности, места для взлета и управления БпЛА обустраиваются в бетонных укрытиях, подвалах и подъездах многоэтажных домов, пояснили в Седьмом корпусе ДШВ.

На видео ниже – момент поражения вражеской точки запуска БпЛА в центральной части Покровска.

Актуальная карта направления: скриншот

7-й десантно-штурмовой корпус в ДШВ называют «Корпус быстрого реагирования». Во время реорганизации войска в корпусную структуру, в 7-й десантно-штурмовой корпус вошли по меньшей мере девять десантно-штурмовых и аэромобильных бригад, один полк, артиллерийская бригада и батальон управления.

Корпус работает с акцентом на применение инноваций, новых методов и тактических приемов. «Беспилотные системы, FPV-дроны, роботизированные платформы, R&D, 3D-принтеры, инновационные системы подготовки и современные средства поражения стали неотъемлемой частью нашей боевой работы», – говорят в корпусе и добавляют, что именно поэтому иногда их подразделение называют «технодесантом».

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