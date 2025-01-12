Белорусские чиновники пытаются скрыть отношения с талибами? 4 12.01.2025, 18:10

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МИД Беларуси молчит о встрече в Кабуле.

Делегация белорусских чиновников прибыла в Кабул для переговоров с представителями «Талибана», сообщает афганское издание Etilaatroz.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономического и политического сотрудничества между Беларусью и Афганистаном, а также другие аспекты совместной деятельности, говорится в сообщении афганского министерства иностранных дел.

Белорусскую сторону возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. При этом на сайте белорусского МИД информации о данном визите пока нет. Делегация провела встречу с заместителем главы политического офиса «Талибана» Аббасом Станикзаем.

Кроме того, в Кабуле состоялись переговоры между представителями министерств промышленности обеих стран. В информационном бюллетене талибов подчеркивается, что одной из основных целей встреч является развитие торгово-экономических отношений.

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