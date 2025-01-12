закрыть
12 января 2025, воскресенье, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские чиновники пытаются скрыть отношения с талибами?

4
  • 12.01.2025, 18:10
  • 1,570
Белорусские чиновники пытаются скрыть отношения с талибами?

МИД Беларуси молчит о встрече в Кабуле.

Делегация белорусских чиновников прибыла в Кабул для переговоров с представителями «Талибана», сообщает афганское издание Etilaatroz.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономического и политического сотрудничества между Беларусью и Афганистаном, а также другие аспекты совместной деятельности, говорится в сообщении афганского министерства иностранных дел.

Белорусскую сторону возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. При этом на сайте белорусского МИД информации о данном визите пока нет. Делегация провела встречу с заместителем главы политического офиса «Талибана» Аббасом Станикзаем.

Кроме того, в Кабуле состоялись переговоры между представителями министерств промышленности обеих стран. В информационном бюллетене талибов подчеркивается, что одной из основных целей встреч является развитие торгово-экономических отношений.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов