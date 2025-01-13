Полоцкие власти бьют тревогу 1 13.01.2025, 15:24

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У предприятий начались проблемы.

В Полоцке заявили о сложном финансовом состоянии главных предприятий, сообщает «Еврорадио».

Из-за этого в 2024 году «не удалось обеспечить ускоренное развитие промышленного сектора региона». Речь о «основных валообразующих предприятиях, доля которых в объемах производства промышленной продукции превышает 48%». А вот «предприятия без ведомственной подчиненности» увеличили объемы промышленного производства и находят новые рынка для своей продукции.

На сессии Полоцкого «районного совета депутатов» председатель райисполкома Игорь Маркович сетовал, что на результаты экономики района влияют «внешние факторы и геополитические проблемы». Но пока удалось сохранить «стабильную обстановку».

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