Полоцкие власти бьют тревогу

Полоцкие власти бьют тревогу1
- 13.01.2025, 15:24
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У предприятий начались проблемы.
В Полоцке заявили о сложном финансовом состоянии главных предприятий, сообщает «Еврорадио».
Из-за этого в 2024 году «не удалось обеспечить ускоренное развитие промышленного сектора региона». Речь о «основных валообразующих предприятиях, доля которых в объемах производства промышленной продукции превышает 48%». А вот «предприятия без ведомственной подчиненности» увеличили объемы промышленного производства и находят новые рынка для своей продукции.
На сессии Полоцкого «районного совета депутатов» председатель райисполкома Игорь Маркович сетовал, что на результаты экономики района влияют «внешние факторы и геополитические проблемы». Но пока удалось сохранить «стабильную обстановку».