В Брянской области после ракетной атаки пылает крупный химзавод

В Брянской области после ракетной атаки пылает крупный химзавод1
- 13.01.2025, 22:46
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ВСУ ударили ракетами ATACMS.
В сети сообщили о серии мощных взрывов в Брянской области РФ. Воздушную тревогу также объявили в Белгородской, Курской, Ростовской области и в Севастополе, заявляет российское издание «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов. СМИ также сообщают о работе российской ПВО, передает New Voice.
Telegram-канал Astra утверждает, что «ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянскому химическому заводу имени 50-летия СССР в поселке Сельцо».
Пропагандистский канал SHOT заявил, что «обломки сбитой ATACMS упали на территории предприятия».
Этот завод специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ, утилизации и производстве боеприпасов.
Украина уже атаковала этот завод в ноябре 2023 года. Тогда Telegram-канал Astra заявил, что в результате удара БПЛА повреждения получила крыша и вентиляционная камера производственного помещения.
27 декабря 2024 года стало известно, что дроны атаковали станцию по перекачке нефти в Брянской области России, в результате чего сгорели два трансформатора.