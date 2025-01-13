Крупнейшая авиакомпания Китая неожиданно отменила полеты в Москву 1 13.01.2025, 23:17

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Отмена полетов может затронуть от 15 до 17 тысяч пассажиров.

Китайская авиакомпания China Southern, являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком в Китае, приняла решение о приостановке с 20 января по 30 марта прямых рейсов по маршруту Москва — Пекин. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, рейс под номером CZ342 должен был выполняться ежедневно, однако на сайте перевозчика бронирование доступно только до 19 января. После этого билеты вновь появляются в продаже после окончания действия зимнего расписания — 30 марта. В то же время рейсы с пересадкой в Гуанчжоу остаются доступными, можно также приобрести билеты на маршруты Шэньчжэнь — Москва и Владивосток — Янцзи.

Согласно оценкам Ассоциации туроператоров России, отмена полетов China Southern может затронуть от 15 до 17 тысяч пассажиров. В одной из неназванных компаний в разговоре с АТОР сообщили, что пока речь идет о «нескольких десятках» организованных туристов, но их число в дальнейшем увеличится, так как «процесс отмен рейсов только начался». Другие представители туристической отрасли отметили, что наиболее сложная ситуация складывается для путешественников, планировавших через Пекин перелеты в третьи страны.

Причины отмены полетов не указываются. Однако 9 января Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендации для авиакомпаний, призвав прекратить полеты в пять российских городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару. Эти меры были связаны с недавним инцидентом, когда пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Чечне.

EASA объяснило свои рекомендации продолжающейся войной в Украине, что создает риск непреднамеренных атак на гражданские самолеты в воздушном пространстве России. По данным агентства, опасность усугубляется недостаточной координацией между гражданскими властями и военными, а также возможными ошибками идентификации. Особую угрозу, как уточняет EASA, представляет российская система ПВО.

До этого семь иностранных авиакомпаний уже приняли решение о частичной приостановке полетов в Россию. Среди них казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai, сербская Air Serbia, узбекская Qanot Sharq, «Туркменские авиалинии» и азербайджанская AZAL, прекратившая авиасообщение с 11 российскими городами.

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