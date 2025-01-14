ATACMS или Storm Shadow: Украина нанесла самый массовый удар по РФ 14.01.2025, 13:05

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Аналитики выяснили последствия.

Силы обороны Украины в ночь с 13 на 14 января нанесли дальнобойный удар по территории РФ, который может быть самым массовым и результативным за все время полномасштабной войны. Об этом пишет Defense Express.

Авторы публикации сделали выводы по количеству пораженных объектов и сверхширокой географии нанесенных ударов.

В атаке использовались ракеты и разнообразные дальнобойные дроны. Первой целью стал «Брянский химический завод», который находится в 12 км от областного центра. Предприятие, по данным российских источников, выпускает снаряжение и собирает различные боеприпасы, среди прочего — снаряды к РСЗО «Град», «Торнадо-С», «Смерч» и фугасные авиабомбы.

Под атакой оказался и сам Брянск, где, по информации местных властей, «обломками ракет» повреждено предприятие «Кремний Эл», которое подвергается ударам не впервые и считается вторым крупнейшим в РФ производителем электроники для военных целей. Расстояние от границы — 105-115 км, поэтому для атаки могли использовать ATACMS или крылатые ракеты Storm Shadow. Российские власти на местах говорят о «комбинированной ракетной атаке».

Ночью были атакованы объекты в Саратовской области. По имеющимся сведениям, речь идет о двух целях. Первая — Саратовский нефтеперерабатывающий завод на юге города.

Второй пораженный объект — нефтебаза «Кристалл» под Энгельсом на левом берегу Волги, которую атаковали неделю назад. Это хранилище государственного резерва с топливом для стратегических бомбардировщиков, которое россияне тушили в течение пяти дней кряду и только накануне, 13 января, сообщили о ликвидации пожара.

Еще одна цель — Казань. После прилета украинских дронов загорелось в районе свода «Казань Оргсинтез» — это единственный в РФ производитель высокопрочного пластика, крупный промышленный объект площадью 2 кв. км. Целью атаки стало хранилище жидких газов — один из ключевых объектов в производственной цепи предприятия, который проще всего вывести из строя.

Были сообщения и об атаках украинских дронов на объекты в Туле и Воронеже, Ростовской, Орловской и Тамбовской областях. В РФ сообщили о запуске более 200 дронов в 12 регионах РФ.

Также сообщалось об атаке станции по перекачке нефти в Татарстане, возле города Альметьевск.

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