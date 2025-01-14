НАТО запускает миссию по безопасности в Балтийском море 14.01.2025, 15:09

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«Балтийский часовой» будет патрулировать воды в важнейших районах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он объявил на брифинге в Хельсинки после саммита лидеров стран НАТО балтийского региона.

«Сегодня я могу объявить, что НАТО запускает «Балтийского часового»... Эта военная деятельность является составляющей наших продолжающихся усилий по усилению морского присутствия и мониторинга важнейших для нашего Альянса районов», – заявил Рютте.

Он отметил, что миссия предусматривает привлечение ряда средств, в частности фрегатов и патрульных самолетов.

Также союзники договорились запустить инициативу по использованию новейших технологий для патрулирования. «Это будет включать небольшой флот морских дронов, которые будут обеспечивать более эффективный мониторинг и сдерживание», – сказал генсек НАТО.

«Мы также работаем с союзниками над интеграцией их национальных механизмов наблюдения с НАТО, что обеспечит комплексное выявление угроз», – добавил Рютте.

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