НАТО запускает миссию по безопасности в Балтийском море
- 14.01.2025, 15:09
- 1,230
«Балтийский часовой» будет патрулировать воды в важнейших районах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря.
Как сообщает «Европейская правда», об этом он объявил на брифинге в Хельсинки после саммита лидеров стран НАТО балтийского региона.
«Сегодня я могу объявить, что НАТО запускает «Балтийского часового»... Эта военная деятельность является составляющей наших продолжающихся усилий по усилению морского присутствия и мониторинга важнейших для нашего Альянса районов», – заявил Рютте.
Он отметил, что миссия предусматривает привлечение ряда средств, в частности фрегатов и патрульных самолетов.
Также союзники договорились запустить инициативу по использованию новейших технологий для патрулирования. «Это будет включать небольшой флот морских дронов, которые будут обеспечивать более эффективный мониторинг и сдерживание», – сказал генсек НАТО.
«Мы также работаем с союзниками над интеграцией их национальных механизмов наблюдения с НАТО, что обеспечит комплексное выявление угроз», – добавил Рютте.