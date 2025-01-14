Министр обороны Германии: Обсуждаем с партнерами усиление поддержки Киева 1 14.01.2025, 20:12

Борис Писториус

Киеву нужно дать все, что необходимо для самообороны.

Германия обсуждает с партнерами из «группы пяти», в которую входят также Польша, Франция, Италия и Великобритания, как усилить военную поддержку Украины после президентских выборов, прошедших в США. Об этом сообщил на совместной пресс-конференции с украинским руководством в Киеве во вторник, 14 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Создание «группы пяти» было инициировано мной в ноябре прошлого года, сразу после президентских выборов в США. Я пригласил моих коллег в Берлин в канун Рождества, - сказал Писториус, отвечая на вопрос корреспондента DW. - Мы провели там первую встречу, обсуждая, какие выводы мы должны сделать из итогов выборов в Вашингтоне. В первую очередь — что это означает для крупнейших стран Европы в отношении будущих расходов на оборону для обеспечения европейской безопасности. И второй вопрос, который обсуждался: как мы можем усилить нашу поддержку Украины с учетом возможностей наших союзников, с учетом ситуации после войны, чтобы у Украины были сильные вооруженные силы, способные защитить ее».

«На этом пути мы обсуждаем и принимаем первые решения, эта работа продолжается в преддверии следующей встречи (министров обороны «группы пяти» - Ред.) в Париже», продолжил Борис Писториус. Среди основных обсуждаемых направлений он назвал расширение возможностей совместных оборонных предприятий в Украине, повышение уровня сотрудничества европейских стран с Украиной и заимствование друг у друга лучших практик. Цель - «определить, что делать дальше, чтобы дать Украине ту помощь, которая ей нужна», указал министр обороны ФРГ.

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