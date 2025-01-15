Городок в Польше предлагает Илону Маску открыть у себя штаб-квартиру
- 15.01.2025, 1:02
Мэр города Глогувек предложил американскому миллиардеру выкупить местный замок.
Мэр польского города Глогувек Петр Буяк предложил американскому миллиардеру Илону Маску выкупить местный замок и перенести туда европейскую штаб-квартиру своего бизнеса.
Об этом Буяк сказал в интервью агентству АР.
По словам мэра Глогувека, он разместил приглашение к Маску в его соцсети X (Twitter) и отправил письма его компаниям, призывая купить замок.
Буяк объяснил АР, что его вдохновили сообщения в европейских СМИ, что Маск ищет большое помещение как центр для своих операций на континенте.
«В замке очень хорошая атмосфера и это идеальное место для больших дел», – подчеркнул мэр.
Он также отметил, что здешняя местность имеет давние традиции виноделия: «Мы чувствуем себя не хуже, чем Тоскана. У нас идеальный климат, и это лучшее место на Земле».
История замка Глогувек на юго-западе Польши уходит корнями в средневековье. В XVII веке он даже ненадолго стал столицей Польши. Замок также известен тем, что в нем останавливался композитор Людвиг ван Бетховен, который писал здесь музыку.
Сейчас замок находится в собственности города и требует значительной рестраврации.