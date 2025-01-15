Reuters: Трамп окончательно отказался от обещания о «24 часах» 27 15.01.2025, 17:21

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Дональд Трамп

Урегулирование войны РФ против Украины займет месяцы.

Советники избранного президента США Дональда Трампа признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Эти сроки значительно отличаются от предвыборных обещаний Трампа о том, что он закончит войну России против Украины за 24 часа.

Двое неназванных соратников Трампа сказали, что обещания закончить войну за сутки были «сочетание предвыборных шумных заявлений с недостаточным пониманием нерешаемости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации».

Reuters добавляет, что признание невозможности завершить войну за 24 часа стало «острой проверкой на реальность крупнейшего внешнеполитического обещания Трампа — заключить мирное соглашение в первый же день в Белом доме».

Агентство также указывает, что теперешняя позиция неназванных советников Трампа коррелирует с недавними заявлениями Кита Келлога.

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