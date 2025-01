«Передавая эстафету»: безопасность США в эпоху стратегической конкуренции 16.01.2025, 20:29

Представители новой и сотрудники уходящей администрации, конгрессмены, военные и эксперты обсуждали вызовы, с которыми столкнутся США в предстоящие четыре года, пишет «Голос Америки».

«Непредсказуемое, нестабильное, неопределенное» время — такими эпитетами наградили американские и международные СМИ предстоящие четыре года во внутренней и внешней политике США.

Будут ли они действительно такими и как Соединенные Штаты смогут управлять этим поворотным моментом в истории - в этом решили разобраться бывшие военные, члены Конгресса, сотрудники старой и новой американской администрации, специалисты в области национальной безопасности из разных политических кругов, а также другие ведущие эксперты, которые собрались в Институте мира США (USIP) на событие, получившее название «Передача эстафеты 2025: как обеспечить безопасность Америки в эпоху стратегической конкуренции»

В то время, как США готовятся к инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента, эта встреча и дискуссия ознаменовались торжественной символической передачей политической «эстафетной палочки» от Советника по национальной безопасности президента Байдена Джейка Салливана — назначенному Трампом советником по национальной безопасности — Майклу Уолтцу, которые также обсудили важнейшие проблемы, с которыми сталкивается страна.

Приветствуя собравшихся Джейк Салливан, советник по нацбезопасности уходящей администрации подчеркнул, что они с Майклом Уолтцем, «тесно работая вместе в переходный период» тем самым послали «четкое сообщение всем, кто желает вреда Америке, что никто не сможет воспользоваться этим периодом, и что они оба служат национальным интересам страны, даже если по-разному смотрят на разные вопросы внутренней и внешней политики».

Назначенный избранным президентом Советник по нацбезопасности — Майкл Уолтц подчеркнул, что «общая миссия — служение народу Америки — сблизила всех государственных администраторов, для того чтобы мирно и на двухпартийной основе передать и принять полномочия в разных важных сферах управления США».

Уолтц отметил, что «никакого разрыва в работе и восприятии проблем не будет еще и потому, что президент Трамп все эти четыре года работал над проблемами с которыми столкнулась страна и мир».

О чем новой администрации следует беспокоиться в первые шесть месяцев?

Джейк Салливан считает, что это — «кризисы, которые продолжаются у всех на глазах: от соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Израиле, до лесных пожаров в Калифорнии, от продолжающегося вторжения России в Украину — до напряженности в Южно-Китайском море вокруг Тайваня, от угроз в киберпространстве — до бросающего вызовы развития искусственного интеллекта».

Майкл Уолтц же отметил, что к перечисленному Салливаном необходимо добавить «кризис с открытыми границами на юге США и возросшую нелегальную иммиграцию, угрозу ИГ и других террористических организаций внутри страны, а также незаконное распространение фармацевтических препаратов из Китая, в частности тяжелейших наркотических средств на основе фентанила».

«Избранный президент твердо верит, что мы можем избежать конфликта с Коммунистической партией Китая, потому что им нужны наши рынки, и мы собираемся использовать все возможные рычаги для этого, - заявил Уолтц. — Мы видим в будущем открытый Индо-Тихоокеанский регион и тесное сотрудничество с нашими партнерами - Южной Кореей, Японией, Австралией и Филиппинами».

Джейк Салливан, который вернулся из Индии на прошлой неделе, напомнил о важности расширения сотрудничества с Дели, как с перспективным рынком и потенциальным союзником в регионе.

Он также подчеркнул, что на Ближнем Востоке с его точки зрения произошли значительные сдвиги: Иран «находится в слабой позиции, и это создает реальные возможности, после падения режима Асада и потери влияния “Хезболлы” (организации, признанной в США террористической - прим. ред.)».

Однако, по словам Салливана, ядерная программа Ирана должна продолжать вызывать значительную озабоченность у администрации США.

«Я думаю, что сейчас есть возможность, когда Иран в таком положении, - подчеркнул Джейк Салливан, - вести дипломатию, попытаться получить результат переговоров, который полностью поставит ядерную программу Ирана в новые рамки».

Хотя ХАМАС, с точки зрения Советника Байдена, практически уничтожен, его способность держать Израиль под угрозой никуда не делась. Кроме того, йеменские хуситы остаются явной и непосредственной угрозой безопасности.

Упомянув "Авраамовы соглашения", Салливан отметил, что работа уходящей администрации на Ближнем Востоке основывалась на этих достижениях первой администрации Трампа, в частности, «сосредоточившись на долгосрочном пути нормализации».

Майкл Уолтц рассказал, что новая администрация будет продолжать положительные начинания, поддерживая Израиль в достижении мира на юге Ливана, и выстраивая отношения с новыми властями в Бейруте, а также укрепляя сотрудничество с партнерами из Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией.

Он также отметил необходимость перехода к периоду окончательно реформированного сектора Газы.

Какой мировой геополитический ландшафт достанется новой администрации США?

Адмирал Гэри Рафхед, бывший начальник военно-морских операций ВМС, командовавший как Тихоокеанским, так и Атлантическим флотами США, почетный сотрудник института Гувера в Стэнфордском университете (Admiral Gary Roughead, Former Chief of Naval Operations; Hoover Institution, Stanford University), напомнил о необходимости вернуться к более серьезным методам контроля над ядерными вооружениями, учитывая формирование новой «Оси зла».

«В течение последнего десятилетия мне довелось наблюдать, как старые империи Евразии начинают пробуждаться, и теперь они объединились, - заявил адмирал. - Это Китайская империя, Российская империя, Персидская империя, а в результате событий в Сирии, я не удивлюсь, если мы увидим, как возможное возрождение Османской империи повлияет на Ближний Восток. В этих условиях — ядерное сдерживание снова выходит на первый план».

Адмирал отметил также, что вступление в новый технологический период — ошеломляет, так как ничего подобного мир раньше не видел.

С военной точки зрения, адмирал предложил сосредоточиться на координации усилий Армии и Флота США в этом направлении.

«Китай стал морской державой. Его судостроение, порты, судостроительное финансирование радикально изменились за последние два десятилетия, - обратил внимание адмирал. - И я обращаюсь к Майклу Уолтцу: обратите внимание на наших моряков, гражданских и военных, на судостроение, морские перевозки, строительство портов и создание логистических средств».

Какие инструменты власти необходимо использовать, чтобы избежать войны?

Адмирал Гэри Рафхед предлагает перейти от реформирования внутри видов вооруженных сил к усилению ВПК.

«Просто спросите людей в Украине, так ли сегодня разворачивается война, как это было в Ираке и Афганистане, - призвал он. - Война уже ведется по-новому, с применением новых технологий. Мы склонны влюбляться в технологии и ждать их, но нужно уметь их внедрять гораздо быстрее».

«Если вы окажетесь в Министерстве обороны и зайдете в любой департамент — вы найдете отдел инноваций. Но каков результат всего этого? Как мы используем преимущества ИИ в военных целях? В ядерном командовании и управлении? Я думаю, что есть желание не позволить ИИ взять на себя ядерное сдерживание. Но что будут делать все периферийные устройства, которые работают с ИИ, понимаем ли мы это? Понимаем ли мы для чего противник может использовать этот ИИ?», - задавал вопросы адмирал.

Он также подчеркнул важность дальнейшего освоения космоса, отметив, что даже для лучшего военно-морского флота мира, каким является ВМС США все дело в космической связи и, возможно, даже логистике с использованием космоса.

«Освоение пространство между Землей и Луной — следующий шаг, который даст нам совершенно новые возможности даже для выхода за пределы Луны. Parker Solar Probe изучает Солнце. Однако они же занимались планетарной обороной и провели эксперимент с неким “дротиком”, который отклонил метеор. Все это требует уникальной интеллектуальной способности, которая нужна Соединенным Штатам и университеты должны поменяться к лучшему», - заявил Гэри Рафхед.

Почему так важны военные союзники США?

Адмирал призвал преодолеть настроения, ведущие к изоляционистской политике.

«Когда я командовал флотами, я бы не смог без наших союзников сделать то, что мы сделали по всему миру, - пояснил он. - Это особенно важно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расстояния огромные. У нас там нет такой же устоявшейся инфраструктуры НАТО, которая есть в Европе. И мы должны действительно думать о наших союзниках в Азии, особенно о Японии и Австралии, так как, если вы хотите иметь 10 боеспособных кораблей в Западной части Тихого океана, вам понадобиться еще 50 для обслуживания и логистики, которая, к счастью, уже есть в портах наших союзников».

Адмирал высказал предположение, что США уже находятся в ситуации двух театров военных действий из-за амбиций старых империй.

«Нам нужны силы, которые способны на ведение двух войн одновременно, особенно в западной части Тихого океана - ведь если что-то случится на Тайване, Северная Корея и Россия создадут проблемы на севере Японии», - добавил он.

«Америке важны военные альянсы, инновационные технологии,

интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, и еще что-то, что можно было бы назвать “Новым Манхэттенским проектом”», - заключил адмирал.

Главные экономические вызовы для новой администрации США

Джош Липски, старший директор «Атлантического совета» (Josh Lipsky) подчеркнул, что в сфере экономики и финансов важна преемственность многих инициатив.

«В предстоящем периоде США должны прочно увязать нашу национальную безопасность и экономическую политику, - заявил он. - Бреттон-Вудская конференция состоялась через шесть недель после Дня “Д”, в самый разгар Второй мировой войны. Мы создали МВФ и Всемирный банк. Однако после развала геополитического противника — СССР, мы в США позволили себе роскошь отделить нашу экономическую политику от политики национальной безопасности. Мы смогли позволить мировой экономике, торговле и глобализации развиваться отдельно, самостоятельно.

Теперь же необходимо обратить внимание на то, как Китай и Индия объединяют свою экономическую политику и политику национальной безопасности. И нам пора заняться этим на двухпартийной основе».

Мэтт Гудман, старший вице-президент Совета по международным отношениям (Matthew P. Goodman), директор Центра геоэкономических исследований Гринберга и директор Инициативы CFR RealEcon, согласился с этим:

«Это самая важная и долгосрочная тенденция. Для простых американцев она означает — еду на столе и наличие работы, а здесь в Вашингтоне, в управлении — это своего рода спектр связей экономики и национальной безопасности. Правительство должно вмешаться в это пространство».

«При этом оно должно быть осторожным, чтобы не скатиться к протекционизму», - добавил он.

Какую роль могут сыграть тарифы на китайские товары?

Липски не думает, что 60-процентное повышение тарифов на китайский импорт состоится.

«Если вдруг это произойдет — дестабилизирующее воздействие на мировую экономику будет колоссальным, - считает экономист. - Но даже введение 20% тарифов по всем товарам вряд ли произойдет. Тарифы будут, но они будут выглядеть по-другому. Я думаю, они будут более индивидуальными».

Липски убежден, что новая администрация намерена использовать тему тарифов как инструмент переговоров.

«Это то, что мы видели в случае с Канадой и Мексикой», - напомнил он.

При этом, Липски считает, что тарифы будут вводится по мере замещения товаров американскими производителями и будут равны затратам на создание новых рабочих мест для производства каждого вида товаров.

Кроме того, эксперт не исключает, что избранный президент Дональд Трамп может использовать тарифы для оказания экономического давления.

«Например, страны, которые дедолларизируются, окажутся под угрозой введения тарифов. Приходящая администрация Трампа отойдет от финансовых санкций, которые они считают бинарными: вы их только вводите или снимаете. А тарифы — это гибкий инструмент наказания, который можно калибровать на 5%, 10%, 15%, увеличивать или уменьшать».

«Еще одно измерение, которое, как я думаю, может сдержать администрацию Трампа в вопросе величины тарифов — это инфляция», - добавил Липски.

Мэтт Гудман согласился с этим, добавив, что, по его мнению избранный президент будет пользоваться IEPA - «Законом о чрезвычайных полномочиях в международной экономике», который был принят Конгрессом еще при администрации Картера, и позволяет президенту «объявлять международную экономическую чрезвычайную ситуацию, и тогда он сможет делать все, что захочет».

«Кроме того, Трамп создает новую IRS, которая будет называется “Внешняя налоговая служба” и будет заниматься тарифами и увеличивать доходы страны от внешних сделок», - добавил Гудман.

Промышленная политика новой администрации

Липски подчеркнул, что восстановление стратегических областей производства уже началось при администрации Байдена:

«Полупроводники — всего лишь один пример этому, - сказал он. — Так что разница между Трампом и Байденом здесь будет в поддерживаемых отраслях и в том, как их поддерживать. Просто деньги не пойдут в таких количествах на “зеленую энергетику”, как это планировали в администрации Байдена. Знаете, “промышленная политика” раньше была ругательным словом, мы ассоциировали ее с СССР и его пятилетними планами. Это будет промышленная политика с капиталистическим привкусом, которая стимулирует инвестиции из частного сектора и вовлекает правительство в то, что является приоритетом для национальной безопасности».

Отменит ли президент Трамп решение президента Байдена об отказе от сделки с Nippon Steel?

Мэтт Гудман считает, что это может случиться по трем причинам, во первых потому, что тех, кто поддерживает ее, больше чем тех, кто выступает против.

«Во-вторых, если японская компания может прийти и сохранить хорошую американскую компанию и рабочие места, то это в духе политики Трампа, и, в-третьих, он отменит это, потому что это противоположно тому, что делал его предшественник», - считает Гудман.

Как новая администрация относится к китайскому демпингу на американском рынке?

Липски уверен, что перепроизводство многих товаров в КНР и определяет все будущие и настоящие торговые войны.

«У Китая сейчас около триллиона долларов торгового профицита - 10% от размера всей их экономики. Это невиданное в современной мировой экономике. Даже США, когда у нас был торговый профицит после Первой мировой войны, когда Европа была опустошена, имел 6%.

Их граждане не могут потреблять продукцию, потому что нет достаточного внутреннего экономического спроса. Так куда же пойдет продукция? Она придет сюда, пойдет в Европу и по всему миру. Сейчас вы только начинаете видеть это в данных. И электромобили — это всего лишь часть этого. До этого мы переживали первый торговый шок из Китая, и мы потенциально вступаем в следующий торговый шок. Разница в том, что, во-первых, мы “проснулись”, потому что пережили это в первый раз, и на этот раз мы более подготовлены. И, во-вторых, мы не одиноки. Вы видите, как европейцы вводят пошлины на китайские электромобили. Администрации придется работать крайне скоординированно с Европой, иначе китайские товары заполонят ЕС», - объяснил Липски.

Кроме того, Липски считает, что администрация Трампа повторит опыт внедрения экспортного контроля, как это было в случае запрета Huawei. Однако, по мнению эксперта, экспортный контроль не срабатывает быстро, и поэтому не всегда эффективен:

«Экспортный контроль, и мы видим это на примере России, не сразу срабатывает, если у страны имеются запасы продукта».

Угрожает ли США стремление некоторых стран к «дедолларизации»?

Липски считает эту проблему важной, но пока еще далеко не фатальной.

«Я часто предлагаю разделить два компонента роли доллара. Один из них — макроэкономическая роль доллара. Это то, как мы используем доллар в торговле, выставлении счетов, как он используется в трансграничном обмене. По сути, речь здесь о том, хотят ли страны использовать другие валюты для трансграничного обмена. Доллар действительно не сталкивается с какими-либо немедленными или среднесрочными проблемами на этом фронте. Доллар подвергается сомнению в вопросе о его роли в обеспечении национальной безопасности. В частности, как мы используем доллар в обеспечении санкций. И некоторые страны по всему миру строят “новые финансовые трубы в мировой экономике”. Но это требует времени и денег. Нам потребовалось 50 лет, чтобы построить глобальную финансовую сеть, которая сейчас лежит в основе доминирующей роли доллара», - пояснил Липски.

При этом эксперт уверен, что даже если где-то вводятся расчеты в юанях, большинство стран все равно предпочитают держать свои резервы в долларах.

Какова будет политика администрации по отношению к международным финансовым институтам?

Липски убежден, что новой администрации, при всем ее скептическом отношении к МВФ и другим международным финансовым организациям, следует работать с ними.

Эксперт напомнил, что во-первых, они были созданы, поддержаны и профинансированы США, а во-вторых, есть опасность, что Китай распространит свою доминирующую роль на них, как только увидит, что США уходит.

«Китай понимает ценность этих институтов. Китайцы являются крупными игроками в МВФ и Всемирном банке. Мы недооцениваем наше привилигерованное положение там. Поэтому мой совет администрации Трампа — не смешивать в кучу все международные бюрократии, которые вызывают недовольство. Существуют разные уровни международной бюрократии. МВФ и Всемирный банк — это ценные организации, которые можно использовать. Вы должны инвестировать в них. И я думаю, что именно это и сделает эта администрация».

Что произойдет с криптовалютой, учитывая угрозу «дедолларизации» со стороны некоторых стран?

Липски считает, что от криптовалюты уже никуда не деться, имея ввиду, однако, привязанные к доллару так называемые «стабильные монеты».

«99% из них привязаны к доллару, их объем растет каждый год, а объем транзакций по всему миру составляет сотни миллионов долларов. Это не угроза доллару, потому что это все еще очень небольшой масштаб по сравнению с тем, как мы используем доллары по всему миру. Я считаю, что угроза заключается в технологии, которая используется, и в том, как другие страны могут использовать эту технологию в качестве оружия для создания более быстрых систем перевода денег за пределами доллара», - пояснил он.

Подход в США, по мнению эксперта, не должен заключаться только в том, чтобы погрозить пальцем на это.

«Вместо этого мы должны создать лучшие, самые инновационные технологии, основанные на долларе, потому что если мы сделаем это, ни одна страна в мире не сможет позволить себе быть вне доллара, евро, фунта и иены», - заявил Джош Липски.

Насколько преемственной будет внешняя политика новой администрации?

Грегори Микс, старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США (Representative Gregory Meeks), подчеркнул, что «страны и люди за пределами США не смотрят на Америку как на разделенную страну во внешней политике».

Микс напомнил, что сразу после 7 октября, в Конгрессе США появилась сильная двухпартийная резолюция, осуждающая ХАМАС.

«Нам это удалось, мы послали сигнал, что никому не удастся разделить членов Конгресса Соединенных Штатов в вопросе о поддержке Израиля, - отметил он. - Другой пример объединения — агрессия России против Украины. Мы четко дали понять, что мы поддерживаем Украину вместе со странами НАТО», - отметил он.

Разногласия во внешней политике, по мнению политика, были по Афганистану, точнее, по результату вывода войск из этой страны.

Брайан Маст, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США (Representative Brian Mast), согласился с коллегой, отметив, что в преемственности способствует то, что «Трамп был до Байдена, и продолжит работу вслед за администрацией Байдена».

Он также сформулировал принципы, которым, по его мнению, необходимо следовать во внешней политике США:

«Внешняя политика США должна отвечать на три вопроса. Вопрос номер один: что нужно Америке от конкретной страны или региона? Вопрос номер два: чего эта страна или регион хочет от Соединенных Штатов Америки? И вопрос третий: приносит ли решение по этой стране Америке пользу?».

Конгрессмен заверил, что «президент Трамп предпримет все необходимые меры, когда поймет и взвесит все возможности решения проблемы войны в Украине».

Нуждается ли Госдепартамент США в обновлении?

Брайан Маст, признавшийся, что ждет от Марко Рубио активной работы во главе внешнеполитического ведомства, критически отозвался о работе Госдепартамента США в период Джо Байдена.

«Я возглавлял Подкомитет по надзору за иностранными делами до того, как стать Председателем Комитета по иностранным делам. Я тщательно копался в грантах и программах. Меня многое шокировало. Когда Государственный департамент выдает гранты в Эквадор по 20 000 долларов за одно дрэг-шоу (переодевание, фактически - трансвестизм - прим. ред.), это не то, что я понимаю как “Америка прежде всего”. Или как Государственный департамент финансирует атеизм в Непале через Humanist International за полмиллиона долларов. Это дипломаты, которые не ставят Америку на первое место, и доллары, которые они переводят, не ставят Америку на первое место. Мы будем бороться в этим», - заявил Маст.

Какие технологические проблемы требуют срочного внимания новой администрации по причине важности для национальной безопасности?

Тарун Чхабра, заместитель помощника президента и координатор Белого дома по технологиям и вопросам национальной безопасности (The Honorable Tarun Chhabra, Deputy Assistant to the President and Coordinator for Technology and National Security, The White House), убежден, что первоочередная область контроля — искусственный интеллект:

«Прямо сейчас идут дебаты между руководителями наших ведущих лабораторий ИИ в Соединенных Штатах о том, когда мы увидим возможности ИИ, которые соперничают или превосходят возможности самых способных людей во всех видах дисциплин - говорим ли мы об электротехнике или биологии. Последствия этого для национальной безопасности и экономики просто трудно себе представить. Уже сейчас необходимо гарантировать, что разведывательное сообщество и Министерство обороны готовы и способны воспользоваться этими пограничными возможностями ИИ быстрее, чем наши противники.

Второе — необходимо убедиться, что мы можем ускорить действия власти и выдачу разрешений, чтобы мы могли построить пограничную инфраструктуру ИИ. Третье — иметь гораздо более системный подход к продолжению нашей политики по предотвращению доступа Китая к передовому оборудованию, которое им понадобится для конкурентной борьбы и создания рисков национальной безопасности для нас и наших союзников.

При этом также гарантировать, что американский ИИ может распространяться по всему миру безопасным и ответственным образом, в том числе в отношении наших союзников».

«Вторая область, с которой новой администрации придется тесно работать - связана со средствами связи и коммуникациями в мире, где стремительно развивается Интернет», - напомнил Чхабра.

И третья область — это биотехнология.

«Особенно там, где ИИ связан с ней — так называемая биоконверсия — не только там где речь идёт о приложениях в области здравоохранения, но также и в технологиях конвергенции человеческого мозга и оборудования», - пояснил чиновник.

Для того, чтобы противостоять КНР во всех трех областях, считает эксперт, следует «стремительно развивать область образования», а на международных рынках делать «ставку на союзников, а также потенциальных партнеров, таких как Индия».

