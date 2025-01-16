Умер Дэвид Линч 1 16.01.2025, 21:32

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Дэвид Линч

Американский режиссер скончался в возрасте 78 лет.

Американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет.

О его смерти написала семья на его странице в Facebook.

«С глубоким сожалением мы, его семья, объявляем о кончине человека и художника Дэвида Линча», — говорится в сообщении.

Семья также привела в своем посте культовую фразу Линча: «В мире образовалась большая дыра, теперь, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, «Смотрите на пончик, а не на дырку в нем».

В августе 2024 года Линч заявил, что больше не может выходить из дома после того, как врачи диагностировали у него эмфизему. Он говорил, что теперь «прикован к дому», и ему опасно болеть, даже простудой.

Линч — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2001) и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2006). Его трижды номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру.

Среди наиболее известных работ Линча — сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Дюна» (1984 года), «Человек-слон», «Шоссе вникуда», «Синий бархат» и другие.

Режиссер родился 20 января 1946 года в штате Монтана в США.

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