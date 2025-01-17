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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

  • 17.01.2025, 18:00
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Накануне на инаугурацию американского лидера отправили вице-президента Китая.

В пятницу, 17 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает Xinhua.

В издании не разгласили детали разговора лидеров двух стран.

Вскоре Трамп написал у себя на странице в Telegram, что действительно разговаривал с Си Цзиньпином. 

«Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы, причем немедленно. Мы обсудили вопросы балансировки торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Мы с президентом Си сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!», - отметил он.

Напомним, что вскоре после президентских выборов в США Си Цзиньпин заявил нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, что его страна будет сотрудничать с новой администрацией Трампа. По его словам, это поможет урегулировать разногласия в отношениях между США и Китаем.

В декабре стало известно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

Тем не менее лидер Китая отклонил приглашение новоизбранного президента США. Он решил отправить вместо себя вице-президента Ханя Чжэна.

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