Боец «Азова» со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон 17.01.2025, 22:45

Видео.

Боец бригады «Азов» со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады.

Бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады «Азов» попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания. Разведчику с позывным Фиш удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар. Ни один из его побратимов не пострадал.

Противник наращивает количественное и качественное применение ударных дронов на Торецком направлении. Поэтому азовцы постоянно следят за обстановкой в воздухе.

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