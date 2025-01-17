Боец «Азова» со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон
- 17.01.2025, 22:45
Видео.
Боец бригады «Азов» со второго выстрела сбил вражеский FPV-дрон во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады.
Бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады «Азов» попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания. Разведчику с позывным Фиш удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар. Ни один из его побратимов не пострадал.
Противник наращивает количественное и качественное применение ударных дронов на Торецком направлении. Поэтому азовцы постоянно следят за обстановкой в воздухе.