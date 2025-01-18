Белорусов предупредили о налоге в 26% 2 18.01.2025, 10:05

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В МНС объяснили, в каком случае его придется платить.

Министерство по налогам и сборам разъяснило, как белорусам законно работать с криптовалютой (токенами) и платить с нее налоги.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Кроме того, там сообщили, что у белорусов возникало много вопросов на этот счет.

Какие операции с криптовалютой разрешены белорусам?

По утверждению ведомства, белорусам разрешается самостоятельно владеть токенами, заниматься майнингом, хранить их в виртуальных кошельках, обменивать на другие токены, а также покупать, продавать за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, дарить и завещать.

Однако посредничество в операциях с токенами для других людей запрещено. Покупать и продавать токены за деньги можно только через резидентов Парка высоких технологий (ПВТ).

Операции на зарубежных криптобиржах с выводом денег на счета нерезидентов ПВТ, а также расчеты напрямую между физлицами считаются незаконными.

При этом обмен токенов на другие токены на зарубежных биржах разрешен, если это делается самостоятельно и не для помощи другим. Выводить деньги с иностранных криптобирж на иностранные банковские счета можно, только если вы находитесь за границей и совершаете операции, которые в принципе разрешены для белорусов.

Если гражданин купил токены у резидента ПВТ, перевел их на иностранную биржу, обменял там на другие токены, вернул на белорусскую биржу и продал за рубли или валюту — это законно.

Также законно, находясь за границей, продать токены на иностранной бирже и вывести деньги на свой счет в иностранном банке.

Как платить налоги с доходов в криптовалюте?

Доходы от операций с токенами, полученные от нерезидентов ПВТ, иностранных организаций, ИП или физлиц, облагаются подоходным налогом по ставке 13%. Доход определяется как сумма, фактически выведенная с зарубежной площадки или полученная от иностранного лица/организации.

При определении налоговой базы не применяются налоговые вычеты и не учитываются расходы, связанные с приобретением токенов.

Налоговую декларацию нужно подать до 31 марта года, следующего за годом получения дохода. Если же доход получен от незаконной деятельности или не задекларирован, ставка налога составит 26%.

«При этом налоговая база по доходам, полученным от незаконной и (или) запрещенной деятельности, определяется в том числе с учетом доходов от обмена токенов на иные токены», — заявили в министерстве.

Важно помнить, что операции с токенами через резидентов ПВТ, майнинг, обмен токенов, а также получение их в дар или по наследству налогом не облагаются. Перемещение токенов между своими кошельками доходом не считается.

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