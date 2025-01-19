Что означает значок «фонтан» на панели приборов авто? 1 19.01.2025, 9:31

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Об этом знают не все водители.

Практически все современные автомобили имеют предупредительный сигнал омывателя на панели приборов. Этот важный сигнальный индикатор предназначен для оповещения о низком уровне жидкости для омывания стекла. Однако иногда он может указывать на другие, более серьезные проблемы.

«Главред» узнал все, что нужно знать водителям, чтобы система омывания стекол автомобиля работала правильно.

Индикатор омывающей жидкости на панели приборов автомобиля указывает на то, что уровень жидкости для стеклоочистителей низкий. Это не мешает авто ехать, но важно для безопасности, поскольку чистое лобовое стекло необходимо для хорошего обзора дороги, пишет Webuyanycar.

Как выглядит индикатор омывающей жидкости

Вид этого индикатора отличается в зависимости от производителя автомобиля. Однако у большинства автомобилей предупредительный индикатор омывающей жидкости изображен в виде контура лобового стекла автомобиля со столбом воды, разбрызгивающимся вверх через середину. Цвет сигнальной лампочки также различен, но чаще всего он янтарный или желтый.

Жидкость омывателя обеспечивает чистоту лобового стекла, что особенно важно в условиях плохой видимости, дождя или пыли. Если жидкости мало, вы рискуете ухудшить или потерять видимость, что может привести к аварии. Поэтому важно не игнорировать этот сигнал.

Можно ли ездить с низким уровнем омывающей жидкости

Авто может продолжать движение с низким уровнем омывающей жидкости, но делать этого не рекомендуется. Без достаточного количества жидкости для омывателей вы не сможете поддерживать чистоту стекла, особенно в сложных погодных условиях. Также во многих странах, например, в Великобритании, езда без омывателя или с низким уровнем жидкости является правонарушением и может привести к штрафу.

Как залить омывающую жидкость

Убедитесь, что двигатель выключен.

Откройте капот и найдите резервуар для омывателя (обычно полупрозрачный контейнер с соответствующей пометкой).

Проверьте уровень жидкости, чтобы понять, сколько вам нужно долить.

Доливайте жидкость, используя воронку, чтобы не пролить.

Закройте крышку резервуара, капот и проверьте работу стеклоочистителей.

Что делать, если сигнал не выключается

Иногда, даже после долива жидкости, индикатор может оставаться включенным. Если вы проверили или долили жидкость для омывания, а индикатор не гаснет, возможно, датчики, присоединенные к сигнальной лампе омывания экрана, сломаны. Если проблема не исчезает, стоит обратиться к механику.

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