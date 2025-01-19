Сырский: Потери России в 2024 году больше, чем за два предыдущих года войны
- 19.01.2025, 23:01
Главком ВСУ назвал цифру.
В 2024 году потери врага превысили показатели за два предыдущих года российско-украинской войны, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью «ТСН.Тиждень».
«Общие потери по нашим подсчетам составили более 434 тысяч личного состава, из них примерно 150 тысяч — погибшими за 2024 год. За 2024 год боевых действий он потерял больше, чем за два предыдущих года войны», — сообщил Сырский.
19 января Генштаб сообщил, что страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 818 740 солдат с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки армия РФ потеряла еще 1580 человек.