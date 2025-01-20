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Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

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  • 20.01.2025, 8:54
  • 4,894
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Дональд Трамп

Избранный президент США предложит главе Кремля встречу.

Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации, которая пройдет сегодня, 20 января, рассказали CNN знакомые с ситуацией источники.

По их словам, в ходе разговора с Путиным Трамп собирается предложить встретиться в ближайшие месяцы, чтобы обсудить завершение войны в Украине. По данным CNN, представители команды Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, начали готовиться к этому разговору еще несколько недель назад, но пока точная дата, когда он может состояться, не определена.

Как пояснил CNN человек, знакомый с мышлением Трампа, избранный президент считает, что прямое взаимодействие с Путиным, это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне. При этом неясно, планирует ли Трамп продолжать политику администрации президента Джо Байдена по предоставлению Киеву оружия и разведывательных данных.

Еще до победы на выборах президента в ноябре прошлого года Трамп говорил, что собирается завершить войну в Украине в первые сутки после инаугурации. Для этого он собирался созвониться с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. 14 января Трамп сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с Путиным, при этом он допустил, что урегулирование конфликта в Украине может занять полгода. Путин, в свою очередь, в декабря заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время.

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