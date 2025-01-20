«Куфар» назвал топ-3 самых частых запросов белорусов в 2024-ом году
- 20.01.2025, 13:22
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В прошлом году пользователи оставили на интернет-площадке более одного миллиарда запросов.
Белорусы чаще всего искали iPhone, платья и квартиры на площадке «Куфар» в 2024 году. Интернет-площадка составила рейтинг самых популярных запросов.
Сообщается, что за 2024 год пользователи оставили на «Куфаре» более одного миллиарда запросов. Белорусы чаще всего смотрят и покупают технику, предметы мужского и женского гардеробов, автомобили и запчасти к ним.
Самым популярным запросом белорусов в 2024 году стал iPhone. Указанный мобильный телефон искали и смотрели более 37 миллионов раз. На второй строке оказалось платье с 14 миллионами запросов.
На третьей строке среди самых популярных запросов указаны квартиры с 12 миллионами запросов.
В первую десятку популярных запросов белорусов в 2024 году также попали куртка, сумка, велосипед, бренды Zara и Nike, а также автомобиль марки Volkswagen.