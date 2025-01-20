В Россию резко увеличили поставки кокаина 1 20.01.2025, 13:43

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В основном наркотики идут из Латинской Америки.

Международные наркодилеры резко увеличили поставки кокаина в Россию. Это следует из статистики МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службы (ФТС), которые проанализировали «Известия».

Согласно данным ФТС, если в 2022 году на таможне изъяли 88,28 кг кокаина, который пытались ввезти в страну, а в 2023-м — 409,96 кг, то в 2024-м было конфисковано уже 2,8 тонны. Одновременно с этим сотрудники МВД и ФСБ в 2022 году изъяли на территории страны более 300 кг кокаина, в 2023-м — 1,5 тонны, а в 2024-м — уже 3,7 тонны. Таким образом, за последние два года силовые ведомства конфисковали около 5,2 тонны кокаина общей стоимостью более 350 млрд росс. руб.

Череда задержаний наркодилеров с крупными партиями вещества началась весной 2023 года. Тогда официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге пресекли деятельность двух членов группировки, поставляющей кокаин в Россию из Латинской Америки. Они перевозили 200 кг наркотика в грузовом автомобиле вместе с фруктами. После этого ФСБ в Подмосковье изъяла у троих членов международного картеля партию латиноамериканского кокаина весом 699 кг. Еще 673 кг наркотика из Латинской Америки ФСБ конфисковала в Москве в декабре 2023 года. В начале 2024-го в Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники ФТС нашли более тонны кокаина в верхней части грузового модуля. Наркотик завезли в Россию из Никарагуа. Через неделю в том же порту изъяли еще 1,2 тонны кокаина, который прибыл из Бельгии. Осенью в Ленинградской области силовики задержали двух граждан одной из балканских стран, которые перевозили более тонны кокаина. В декабре ФТС объявила о задержании членов колумбийского картеля «Кали» с 570 кг наркотика.

Самым популярным способом для транспортировки кокаина в Россию стали овощи и фрукты, в частности бананы. По словам бывшего сотрудника уголовного розыска Евгения Черноусова, бананы реже проверяют, поскольку их перевозят зелеными в герметично закрытых контейнерах с определенной температурой. «Если упаковку вскрыть, то высок риск, что бананы созреют и приедут в конечную точку испорченными. За это отправителю придется выплачивать компенсацию. То же касается и других легкопортящихся фруктов или ягод, произрастающих на родине кокаина — в странах Карибского бассейна», — отметил Черноусов. Он добавил, что наркодилеры перевозили наркотик в контейнерах с бананами еще в 1990-е, но когда этот способ стал слишком очевидным, они начали завозить кокаин вместе с кофе, какао-бобами, рыбой и даже фарфоровыми вазами.

Согласно данным управления ООН по наркотикам, плантации коки — основного ингредиента кокаина — в 2022 году выросли на 13% и достигли рекордных 2,3 тыс. кв. км, а потенциальное производство кокаина выросло на 24% — до 1738 метрических тонн в год. На данный момент на российском рынке находится рекордное количество кокаина, рассказал «Известиям» источник, связанный с наркоторговлей в даркнете. В частности, наркотик можно приобрести примерно в 300 магазинах, торгующих запрещенными веществами. Больше всего предложений в регионах с морскими портами и городах с высоким доходом граждан: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Московском регионе, Ростовской и Мурманской областях, Краснодарском крае. Всего в даркнете размещено около 1150 объявлений о продаже кокаина, что почти в два раза больше, чем было два года назад. Также все чаще встречаются предложения по продаже крупных оптовых партий наркотика. При этом средняя стоимость за грамм составляет 10–14 тыс. росс. руб., хотя два года назад она была на уровне 8–10 тыс. Однако, как считают наркологи, число потребителей кокаина в России не растет, поскольку он активно вытесняется более дешевым мефедроном.

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