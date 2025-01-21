закрыть
21 января 2025, вторник, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суд Полоцка обязал клинику возместить ущерб за неправильное лечение собаки

  • 21.01.2025, 10:44
  • 1,096
Суд Полоцка обязал клинику возместить ущерб за неправильное лечение собаки
иллюстративное фото

После операции состояние собаки резко ухудшилось.

Суд Полоцкого района и Полоцка рассмотрел иск Полоцкой районной организации ОО «Белорусское общество защиты потребителей» в интересах истца против ветеринарной клиники о защите прав потребителей, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Женщина обратилась в клинику для оказания ветеринарной помощи своей собаке в связи с травмой лапы, где у собаки диагностировали перелом плеча и провели операцию — остеосинтез плечевой кости. Животному провели операцию, которую оплатила хозяйка. Однако после операции состояние собаки резко ухудшилось. В другой клинике выяснили, что операция была проведена с нарушениями: перелом остался нестабильным, а штифты были закреплены ненадлежащим образом.

Судебная экспертиза установила, что клиника не провела полное диагностическое обследование, включая рентген. Нарушения привели к необходимости повторной операции и дополнительным затратам.

Суд постановил расторгнуть договор между истицей и ветеринарной клиникой.

А кроме того, взыскать с клиники 487 рублей за оплаченные услуги; 866,86 рубля в качестве неустойки; 300 рублей в качестве компенсации морального вреда и 350 рублей на покрытие судебных расходов.

Также с клиники взыщут 3274,07 рубля в пользу общества защиты потребителей; 1653,86 рубля штрафа в доход местного бюджета и 400 рублей государственной пошлины.

Апелляционная жалоба ответчика, поданная в Витебский областной суд, была отклонена. Суд подтвердил, что ветеринарная клиника нарушила права потребителя. Решение суда вступило в законную силу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип