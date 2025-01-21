Суд Полоцка обязал клинику возместить ущерб за неправильное лечение собаки
- 21.01.2025, 10:44
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После операции состояние собаки резко ухудшилось.
Суд Полоцкого района и Полоцка рассмотрел иск Полоцкой районной организации ОО «Белорусское общество защиты потребителей» в интересах истца против ветеринарной клиники о защите прав потребителей, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Женщина обратилась в клинику для оказания ветеринарной помощи своей собаке в связи с травмой лапы, где у собаки диагностировали перелом плеча и провели операцию — остеосинтез плечевой кости. Животному провели операцию, которую оплатила хозяйка. Однако после операции состояние собаки резко ухудшилось. В другой клинике выяснили, что операция была проведена с нарушениями: перелом остался нестабильным, а штифты были закреплены ненадлежащим образом.
Судебная экспертиза установила, что клиника не провела полное диагностическое обследование, включая рентген. Нарушения привели к необходимости повторной операции и дополнительным затратам.
Суд постановил расторгнуть договор между истицей и ветеринарной клиникой.
А кроме того, взыскать с клиники 487 рублей за оплаченные услуги; 866,86 рубля в качестве неустойки; 300 рублей в качестве компенсации морального вреда и 350 рублей на покрытие судебных расходов.
Также с клиники взыщут 3274,07 рубля в пользу общества защиты потребителей; 1653,86 рубля штрафа в доход местного бюджета и 400 рублей государственной пошлины.
Апелляционная жалоба ответчика, поданная в Витебский областной суд, была отклонена. Суд подтвердил, что ветеринарная клиника нарушила права потребителя. Решение суда вступило в законную силу.