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Неизвестный с ножом напал на людей в центре Тель-Авива

  • 21.01.2025, 23:19
Неизвестный с ножом напал на людей в центре Тель-Авива

Три человека получили ранения.

Неизвестный напал на людей в центре Тель-Авива, сообщает пресс-служба израильской национальной медицинской службы.

В результате атаки три человека получили ранения. Помощь медиков понадобилась двум молодым людям в возрасте 24 лет, еще один 59-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего ликвидировала полиция. По информации Ynetnews, правоохранительные органы продолжают работу в районе, где произошло нападение. Предположительно, атаковавший прохожих мужчина прибыл в центр города на мотоцикле. Очевидцы видели, как он пытался сбежать с места преступления.

18 января вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Тель-Авиве. Нападавший пытался нанести удары ножом прохожим на улице Левонтин, после чего его застрелил прохожий. В результате пострадал мужчина в возрасте около 20 лет, он получил серьезные ножевые ранения верхней части тела. Инцидент полиция расследует как предполагаемый террористический акт.

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