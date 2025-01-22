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В Европарламенте призвали разговаривать с Лукашенко языком ультиматумов

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  • 22.01.2025, 11:15
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В Европарламенте призвали разговаривать с Лукашенко языком ультиматумов

Большинство участников дебатов призывает к новым санкциям.

21 января в Европейском парламенте обсудили ситуацию в Беларуси. Дебаты прошли во время пленарного заседания в Страсбурге, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Еврокомисcар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс отметил разницу между режимом Лукашенко и белорусским народом:

— Белорусы видели, как диктатор становится соучастников в войне, которую они не поддерживают, постепенно сдавая суверенитет страны, ее идентичность и благополучие под давлением России.

Еврокомиссар сообщил, что у Брюсселя уже проработан план по поддержке свободной Беларуси после падения режима: ЕС готов выделить в краткие сроки 3 миллиарда евро.

Темой дебатов были заявлены так называемые предстоящие «выборы» в Беларуси. Ясно по этому поводу выразился польский евродепутат Михал Щерба:

— Никто в Европе никогда не признает «выборы», которые режим Лукашенко организует в эти выходные.

Многие из выступающих говорили о санкциях. «Евросоюз готов вводить новые ограничительные и адресные меры до тех пор, пока белорусские власти продолжают эти действия», — заметил министр польского правительства в делах Евросоюза Адам Шлапка.

Глава делегации Европарламента по Беларуси Малгожата Госевска призвала быть более решительными по отношению к режиму:

— Нам следует разговаривать с режимом языком ультиматумов. Конец полумерам. Больше никаких компромиссов.

Санкции должны быть направлены на ключевые секторы экономики, поддерживающие режим Лукашенко: экспорт удобрений, нефтепродуктов. Они также должны охватывать европейские компании, работающие в Беларуси. Давайте заблокируем режиму доступ к международным финансовым транзакциям.

Одновременно с этим мы должны повесить над Лукашенко и его окружением «дамоклов меч» Международного уголовного суда. То, что происходит в Беларуси, это не только нарушения прав человека — это преступления против человечности.

Мартиньш Стакис, бывший мэр Риги, известный тем, что вывесил бело-красно-белые флаги в городском пространстве во время чемпионата мира по хоккею, а ныне евродепутат от Латвии, также выступил за решительные действия:

— Мы должны ударить режим по его болевым точкам, направить усилия на то, что критически важно для режима — на экономику. Мы должны ввести санкции против калийных удобрений, нефтепродуктов и других ключевых статей экспорта. Мы должны закрыть все лазейки, которые наполняют лукашенковские кошельки.

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьски критиковал европейских чиновников за нерешительность по отношению к режиму:

— Осуждений недостаточно. Настало время быть решительными и ввести серьезные санкции против режима в Беларуси. ЕС до сих пор импортирует удобрения и другие товары. Любая торговля с Беларусью финансирует брутальную диктатуру — это должно прекратиться.

Михаель Галер, депутат от Германии, сделал акцент на несоразмерности санкций против России и против Беларуси:

— Пожалуйста, добавьте в повестку те санкции, где Беларусь служит обходным путем для санкций против России. Имеются позиции, по которым мы не ввели санкции против Беларуси, поэтому товары отправляются в Беларусь и далее перевозятся в Россию. Я думаю, что гражданские грузовики являются одним из таких примеров. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, где мы можем закрыть этот существующий пробел, — сказал Михаель Галер, обращаясь непосредственно к представителям Еврокоммисии, находящимся в зале.

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер также обратил внимание на разницу в санкциях против двух режимов:

— ЕС должен привести санкции против режима Лукашенко в точное соответствие с санкциями против России.

Об усилении санкций против режима говорили также депутаты Ондржей Коларж (Чехия) и Мириам Лексманн (Словакия).

В заключение, еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал коллег к солидарности с белорусами:

— Белорусский народ борется за свободу. Он заслуживает большей солидарности. Их борьба — это наша борьба за человеческое достоинство, демократию и мир.

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