В Польше после аварии на шахте эвакуировали десятки горняков 22.01.2025, 14:24

Есть пострадавшие.

В польской Силезии около 40 горняков эвакуировали на поверхность после возгорания метана, более чем десяти потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщает TVN24.

Несчастный случай произошел утром 22 января на шахте Щигловице, которая находится недалеко от города Кнурув к западу от Катовице. В управляющей компании сообщили, что, скорее всего, произошло возгорание метана.

В опасной зоне на глубине около 850 метров в то время были 44 горняка, к 11:00 завершили их эвакуацию на поверхность. 12 шахтерам потребовалась медицинская помощь.

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