CNN: США направили к границе с Мексикой тысячи военнослужащих 22.01.2025, 22:49

Это лишь часть дополнительных сил.

Тысячи военнослужащих США направили на границу США с Мексикой через два дня после того, как президент Дональд Трамп распорядился усилить там военное присутствие. Об этом сообщает CNN в среду, 22 января.

Как сообщили источники телеканала, на границе уже находятся около 2 200 военнослужащих в составе Объединенной оперативной группы Север. Они поддерживают работу таможенно-пограничной службы США и выполняют в основном логистические и административные задачи: ведение данных, мониторинг, выявление и техническое обслуживание транспортных средств.

Дополнительные военнослужащие, которые вскоре будут направлены на границу с Мексикой, будут выполнять в основном те же задачи, рассказали CNN чиновники.

Как добавили источники телеканала, в ближайшие недели и месяцы ожидается еще больше направлений активных военнослужащих на границу. Однако пока неизвестно, будут ли они вооружены. Также ни один из военнослужащих не имеет полномочий выполнять функции правоохранительных органов.

Закон США, которому уже более века, запрещает американским военным, находящимся на действующей службе, участвовать во внутренних правоохранительных мероприятиях без соответствующего разрешения.

По данным CNN, количество мигрантов, пересекающих южную границу, в последнее время уменьшилось. По словам представителя министерства внутренней безопасности, ежедневно границу нелегально пересекают от 1100 до 1300 мигрантов.

20 января администрация Трампа прекратила использование приложения CBP One, которое позволяло мигрантам, желающим въехать в США, записываться на прием в пункте въезда.

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