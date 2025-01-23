Андрей Санников: Нужны срочные меры для спасения белорусов 23.01.2025, 11:46

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Только давление на Лукашенко поможет освободить политзаключенных.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope» («Такого рода надежда»), главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, показали в Канаде.

Сайт Charter97.org расспросил оппозиционного политика, как прошла его поездка.

— Вы были в Канаде в очень интересное время — уход премьера Джастина Трюдо в отставку, конфликт Оттавы с Дональдом Трампом. Удалось ли как-то привлечь внимание к Беларуси в такой плотной информационной повестке?

— Ситуация политического кризиса, конечно, несколько поменяла планы, но поездка была насыщенной. Организовал ее известный канадский активист, кинорежиссер Маркус Колга и «Згуртаванне беларусаў Канады». Фильм с разрешения продюсеров был показан в трех городах — Торонто, Оттава и Монреаль. Первый показ был в Университете Торонто, его организовал один из профессоров — Лукан Вэй, который был наблюдателем на «выборах» в 2006 и 2010 годах. Он хорошо владеет информацией о ситуации в Беларуси и знает обстановку в стране.

Я бы отметил два уровня моей поездки — показ фильма и встреча с соотечественниками в Канаде. Оба этих уровня были крайне интересными и полезными.

— С кем вам удалось встретиться?

Канадский депутат Али Эйсасси и кинорежиссер Маркус Колга

Организатор показа в Университете Торонто профессор Лукан Вэй

— Из-за кризиса некоторые встречи отменились, перенеслись, но я встретился с председателем международной комиссии парламента, с членами парламента, другими политическими деятелями, с лидерами общественных организаций, журналистами. Дал несколько интервью, в том числе — национальному телевидению, которое должно выйти ближе к 26 января. Были дискуссии после фильма, встречи с белорусами, представителями украинской диаспоры, балтийских диаспор. В центре обсуждения были и Украина, и Беларусь. Понятно, что ситуация в Беларуси влияет на Украину, а война России против Украины влияет на нашу страну. Мы достаточно предметно обсуждали на всех этих встречах, чего можно ожидать и что можно делать.

Андрис Кестерис, президент Балтийского канадского совета

Канадский депутат Джеймс Мэлони

После Торонто был показ в Оттаве — в «Cafe Ukraine», которое является не только центром украинской диаспоры, но и диаспор всей Восточной Европы. Очень активный центр, где проходит много мероприятий. Во время дискуссии после фильма было много вопросов и по региону, и по Европе, и по новой администрации в США. Присутствовали представители канадских неправительственных организаций, украинских НГО, белорусы из «Згуртавання беларусаў Канады».

— Интересует ли канадцев то, что происходит на европейском континенте?

— У канадцев большие диаспоры. Доминируют украинская и польская. Конечно же, они интересуются происходящим в нашем регионе. Канада в свое время вводила самые жесткие санкции против белорусского режима, координируя их с ЕС и США. Об этом шел разговор с канадскими политиками.

Мы говорили, что нужно принимать срочные меры в связи с ужасающим положением белорусских политзаключенных в тюрьмах. Нужно спасать людей, которых убивают, а для этого нужно давление на режим Лукашенко, иначе никаких освобождений не будет. То, что сейчас происходит, — это циничная игра, когда освобождают несколько человек, а захватываютеще больше заложников.

Канадские политики достаточно хорошо информированы о ситуации и, думаю, примут жесткую резолюцию в связи с 26 января. Честно говоря, я даже не употреблял слово «выборы», а говорил о том, что этот день — повод, чтобы рассказать о происходящем с политзаключенными, условиями их содержания и обществом в Беларуси.

— В Канаде одна из старейших белорусских диаспор. Как ситуация в Беларуси видится из-за океана?

— Самое хорошее впечатление как раз от наших соотечественников. На встречах было не так много новых иммигрантов, сколько тех, которые достаточно давно там живут, ассимилировались, но у диаспоры есть огромный интерес к сохранению языка и культуры, истории Беларуси. «Згуртаванне беларусаў Канады» произвело очень хорошее впечатление. Я раньше бывал и в Торонто, и в Оттаве, а сейчас побывал в Монреале. Они очень серьезно и без показухи относятся к сохранению культуры, истории и много делают для поддержки необходимости освобождения Беларуси.

Разговоры были серьезными, а вопросы интересными. К сожалению, есть еще наивная доверчивость к авантюрам, которые исходят от Тихановской, к примеру — к «паспорту», что страшно вредит людям, ведь они надеются, что смогут восстановить документ принадлежности к гражданству Беларуси, что абсолютно невозможно в рамках этих мошеннических сценариев. Но даже это свидетельствует о том, что люди не хотят отрываться от родины и готовы помогать любыми способами.

— Какой у диаспоры взгляд на то, что происходит в стране: оптимистичный или пессимистичный?

— Трезвый взгляд. Есть понимание, что сейчас — тяжелые времена, война, но украинцам ведь еще тяжелее. Нужно поддерживать и Украину, и несмотря на черные времена, остается цель освобождения Беларуси, возвращение нашей страны в демократическую и свободную Европу. Есть трезвое понимание, что ложь, которая исходит от режима Лукашенко, нельзя воспринимать, и она не воспринимается. Я видел, что диаспора активно занимается тем, что доносит свою точку зрения до политиков и парламентариев, хорошо организована и выстроена работа «Згуртавання беларусаў Канады». Приятно, что на встречах присутствовали дети. Дети не забывают ни языка, ни страны, хотя некоторые из них родились уже в Канаде. Еще раз подчеркну, что самые теплые встречи были у меня с соотечественниками.

«Згуртаванне беларусаў Канады»

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