В Беларуси запретили продавать книги Чака Паланика, Энн Эпплбаум и Ханьи Янагихары 9 24.01.2025, 19:56

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В списке 30 книг.

В Беларуси запретили продажу еще 30 печатных изданий. Такое решение приняло Министерство информации.

Регулятор пояснил, что в запрещенной литературе имелись «информационные сообщения и материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам». Такой вывод сделала Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.

Обновленный список запрещенных печатных изданий насчитывает уже 65 позиций. Там размещены серии и книги, посвященные истории, сталинским репрессиям, сексу, отношениям.

Полный список запрещенной литературы:

«Нарысы гісторыі Беларусі (1795–2002)», Захар Шыбека;

«Тайны белорусской истории», Деружинский Вадим;

«На скрыжалях вякоў: гістарычныя творы», Кастусь Цвірка;

«Лето в пионерском галстуке», Елена Малисова, Катерина Сильванова;

«О чем молчит ласточка», Елена Малисова, Катерина Сильванова;

«Мальчик, которого растили как собаку», Брюс Перри, Майя Салавиц;

«Дни нашей жизни», Микита Франко;

«Окна во двор», Микита Франко;

«В конце они оба умрут», Адам Сильвера;

«Скорее счастлив, чем нет», Адам Сильвера;

«Воскресни за 40 дней», Медина Мирай;

«Школония», Медина Мирай;

«Осколки нашей реальности», Медина Мирай;

«Быть Мирандой. Как я стала собой, изменив пол», Миранда Зомберг;

«Сучки. Секс, эволюция и феминизм в жизни самок животных», Люси Кук;

«Моя темная Ванесса», Кейт Элизбет Рассел;

«ВИЧ-положительная», Кэрин Гарретт;

«Исповедь», Сьерра Симоне;

«Интимная Русь. Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство», Надежда Адамович, Наталья Серегина;

«Ее королевское высочество», Рейчел Хокинс;

«Испорченный король», Рина Кейт;

«Стальная принцесса», Рина Кейт;

«Преследуя Аделин», Х.Д. Карлтон;

«Охотясь на Аделин», Х.Д. Карлтон;

«Порочные + божества», Кирон Гиллен, Джейми Маккелви;

«120 дней содома», маркиз де Сад;

«Уничтожь меня везде!», Кери Смит;

серия книг «Гангста. Gangsta», Коскэ;

серия книг «Магическая битва», Гэгэ Акутами;

серия книг «Выдающиеся звери», Итагаки Пару;

серия книг «Благословение небожителей», Мосян Тунсю;

серия книг «Основатель Темного Пути», Мосян Тунсю;

серия книг «Токийский гуль», Суи Исида;

серия книг «Токийский гуль: re», Суи Исида;

«Токийский гуль: zakki», Cуи Исида;

«Ночная сучка», Йодер Рейчел;

«Колыбельная», Чак Паланик;

«Плюшевая голова», Райбер Влад;

«Летний лагерь», Райбер Влад;

«Теория бесконечных обезьян», Екатерина Звонцова;

«Не говори маме», Саша Степанова;

«Возраст согласия», Елена Кречман;

«Особое мясо», Агустина Бастеррика;

«Лишний в его игре», Алёна Филипенко;

«Меня зовут смерть», Элисабет Хелланд Ларсен, Марине Шнейдер;

«Создан для меня. Книга для отцов», Буш Зак;

«Принц и швея», Джен Ванг;

«Семь мужей Эвелин Хьюго», Тейлор Дженкинс Рейд;

«В краю молочных рек», Сергей Вересков;

«Назови меня своим именем», Андре Асиман;

«Найди меня», Андре Асиман;

«Лишь», Эндрю Шон Грир;

«ГУЛАГ», Энн Эпплбаум;

«Что, если это мы», Адам Сильвера, Бекки Алберталли;

«Идеальный парень», Холл Алексис;

«Тот самый», Юлия Вереск;

«Монахиня секс-культа», Фейт Джонс;

«Почему дети убивают. Что происходит в голове у школьного стрелка», Питер Лангман;

«Факт. Как я училась полиамории, снималась в порно и завела раба», Милана Логунова;

«На порноигле. Порно и природа зависимости», Гэри Уилсон;

«До самого рая», Ханья Янагихара;

«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара;

«HEARTSTOPPER. С замиранием сердца», Элис Осман;

«Однажды я выберу тебя», Эмма Скотт;

«Красный, белый и королевский синий», Кейси Маккуистон.

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