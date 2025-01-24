В Великобритании и Ирландии мощный шторм

В Великобритании и Ирландии мощный шторм1
- 24.01.2025, 21:18
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Более миллиона домов остались без электричества.
Мощный шторм «Эовин» охватил Ирландию и часть Великобритании. Более миллиона жилых домов, промышленных зданий и ферм остались без электричества, сообщает The Guardian. Известно о первой жертве стихии: погиб ирландец, на машину которого упало поваленное ветром дерево.
Власти Ирландии, а также Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, рекомендовали своим гражданам оставаться дома и запастись продуктами первой необходимости. Первый министр Шотландии Джон Суинни также призвал шотландцев соблюдать осторожность. В регионе перестал работать железнодорожный транспорт, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок. 92% школ Шотландии закрылись.
Из-за погодных условий отменены десятки рейсов из аэропортов Глазго, Эдинбурга, Дублина и Белфаста.
Порывы ветра достигают 180 километров в час. Метеорологи полагают, что интенсивность ветра снизится не раньше вечера субботы.