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Крупнейший в России производитель одежды закрывает фабрики

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  • 24.01.2025, 22:50
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Крупнейший в России производитель одежды закрывает фабрики

Из-за убытков и санкций.

Один из важнейших игроков российского рынка одежды и обуви компания Gloria Jeans (GJ), которая ранее объявила о переводе части бизнеса в азиатские страны, закрывает швейные фабрики в городах Шахты и Новошахтинск Ростовской области. В руководстве компании заявили, что многие сотрудники ушли на войну с Украиной и производство стало убыточным.

Персонал предприятий уже получил официальное уведомление об увольнении с 31 марта в связи с закрытием фабрик, рассказали «Интерфаксу» осведомленные источники. Всего на двух производствах трудятся более 1500 работников.

По словам основателя и председателя совета директоров GJ Владимира Мельникова, ключевые причины сокращения производства — это отсутствие новых технологий для развития эффективности бизнеса и убыточность, обусловленная оттоком кадров на войну. «Одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой», — сказал он.

«Мы больше не производственная, а ритейлер-компания», — подчеркнул Мельников. В декабре источники «Коммерсанта» рассказали, что компания решила перевести ряд своих производственных площадок в страны Азии — Вьетнам, Бангладеш и Узбекистан. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская пояснила, что в этих странах нет проблем с сырьевой базой, поскольку они выращивают хлопок, а наличие там фабрики закрывает вопрос с поставками материалов и оптимизирует издержки из-за колебаний курса валют. GJ на тот момент уже закрыла швейный цех в Сальске.

Мельников также сообщил, что передал активы компании в фонд Анастасии Узорешительницы и что он на сегодня является наемным менеджером GJ.

В минувший вторник в компании второй раз за шесть месяцев сменился гендиректор: вместо назначенного в июне 2024-го Максима Басова должность получил Александр Тарасов, пишут «Ведомости». К концу 2023 года сеть GJ включала в себя свыше 700 магазинов в более чем 300 городах России, Беларуси и Казахстана. По предварительной финансовой отчетности, выручка компании в 2024 году году составила 78 млрд руб., EBITDA — 14,4 млрд руб., а чистая прибыль — 9,6 млрд руб. По данным СПАРК, в 2023 году совокупная выручка двух основных юрлиц ретейлера — АО «Корпорация „Глория Джинс“» и АО «Глория Джинс» — составила 96 млрд рублей, что на 22,9% больше год к году.

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