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В Гомельской области предприятиям приказали отключить информационные экраны

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  • 25.01.2025, 17:00
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В Гомельской области предприятиям приказали отключить информационные экраны

Лукашисты испугались их взлома.

«Информационные экраны, размещенные в общественных местах, должны быть отключены до понедельника, 27 января», — такое предписание, согласно данным издания «Флагшток», получили предприятия в Гомельской области.

В декабре 2024 года сообщалось, что местные органы власти потребовали отключить информационные экраны от интернета, чтобы не допустить их взлома и трансляции "несогласованной информации".

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