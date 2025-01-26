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Как в кино: в Нидерландах из музея украли золотые экспонаты

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  • 26.01.2025, 11:30
  • 2,072
Как в кино: в Нидерландах из музея украли золотые экспонаты

Грабителям хватило трех минут.

В ночь на 25 января в нидерландском городе Ассен из музея Drents Museum похитили экспонаты из золота. Об этом проинформировала полиция страны.

«Доступ в здание был получен путем взлома двери с помощью взрывчатки. Из здания было украдено несколько археологических шедевров, в том числе золотой шлем Cotofenesti (село в Румынии – ред.). Здание музея повреждено в результате взрыва. Никто не пострадал и пока никто не арестован», – говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что подозреваемых несколько, и публикует видео с камер наблюдения, на котором запечатлены три человека. Они снимают со стены здания защитную панель, после чего происходит взрыв.

К расследованию уже привлекли Интерпол.

Правоохранители рассказали о подозрительном сгоревшем автомобиле, который обнаружили позже в пригороде Ассена Рольде. По одной из версий, злоумышленники пересели на другую машину, а предыдущую подожгли.

Сам Drents Museum отметил в Facebook, что похищены шлем и три браслета, топовые экспонаты выставки «Дакия – империя золота и серебра», представленной Национальным историческим музеем в Бухаресте (Румыния).

Шлем, в частности, датирован 450 годом до нашей эры.

По данным издания Telegraaf.nl, для ограбления злоумышленникам хватило трех минут. Выставка должна была завершиться 26 января.

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