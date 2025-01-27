Власти Швеции задержали судно, которое могло повредить кабель на Балтике 1 27.01.2025, 8:57

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иллюстративное фото

Военно-морские силы направили патрульный корабль для проверки судна.

В Балтийском море утром в воскресенье был повреждён подводный оптоволоконный кабель, связывающий Латвию и Швецию. Об этом сообщили латвийские власти. Кабель принадлежит государственному акционерному обществу «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», пишет «Радио Свобода».

Повреждение кабеля впоследствии подтвердили власти Швеции. Вечером в воскресенье прокуратура Швеции сообщила, что начала расследование по подозрению в диверсии, а также задержала судно, которое предположительно могло быть причастно к повреждению кабеля. Об этом сообщают агентства со ссылкой на заявление прокуратуры. Название судна и другие подробности пока не приводятся.

Латвийские власти ранее сообщили, что система мониторинга передачи данных зафиксировала сбой на участке, соединяющем латвийский порт Вентспилс и шведский остров Готланд. Как говорится в сообщении, есть основания полагать, что кабель был повреждён в результате «внешнего воздействия». Кабель проложен на глубине более 50 метров, пока тип и объём повреждений не определены. Подчёркивается, что пользователи в Латвии не остались без связи, используются другие маршруты передачи данных.

Как сообщает Delfi, вооружённые силы Латвии идентифицировали судно, которое могло быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Военно-морские силы направили патрульный корабль для проверки судна «Михалис сан», направляющегося в Россию. Оно ходит под флагом Мальты. Командующий ВМС Латвии Марис Поленцс сообщил, что на судне не было обнаружено ничего подозрительного, в том числе повреждений якоря. Пока не известно, было ли задержано властями Швеции именно это судно или какое-то другое.

В связи с инцидентом премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб. По её словам, ущерб кабелю был, по всей видимости, нанесён в экономической зоне Швеции. Как заявила премьер-министр Латвии, было предложено привлечь шведскую береговую охрану к расследованию. «Швеция пообещала любую помощь, которая нам может понадобиться», – приводит её слова Delfi. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что его страна активно сотрудничает с Латвией при расследовании инцидента. Действия координируются на уровне НАТО. Североатлантический союз в начале января объявлял о начале миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.

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