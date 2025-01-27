Великобритания расширила санкции против режима Лукашенко 3 27.01.2025, 19:02

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Британское правительство выпустило заявление совместно с Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Австралией.

Великобритания расширила санкции против режима Лукашенко, добавив в санкционный список девять новых позиций. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Британское правительство выпустило заявление совместно с Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Австралией, в котором связало новые ограничения с «президентскими выборами», прошедшими в Беларуси накануне.

«Мы едины в осуждении фиктивных «президентских выборов» в Беларуси 26 января и продолжающихся нарушений прав человека, совершаемых белорусским режимом. Недавно объявленные санкции представляют собой скоординированные многосторонние усилия по привлечению режима Лукашенко к ответственности», — говорится в сообщении.

«Мы поддерживаем белорусский народ и признаем его право определять свое будущее подлинно свободным и справедливым образом, без страха, угнетения или внешнего вмешательства.

«Мы продолжим поддерживать стремление белорусского народа к свободной, демократической и независимой Беларуси», — говорится в заявлении.

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