Канада вводит новые санкции против лукашистов 27.01.2025, 19:29

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Под ограничения попали 10 физических и 12 юридических лиц.

Канадские власти вводят санкции против 10 физических и 12 юридических лиц режима Лукашенко. Об этом в понедельник сообщили в министерстве иностранных дел Канады. Оттава ввела санкции против лукашистов и предприятий в координации с Великобританией.

«Сегодня министр иностранных дел (Канады. — Прим.) Мелани Жоли объявила, что Канада вводит новые санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (в отношении режима Лукашенко) в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека, осуществляемые режимом Лукашенко в Беларуси, а также в ответ на его поддержку нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Как утверждается в сообщении пресс-службы МИД Канады, в числе организаций, вошедших в санкционный список, три белорусские государственные организации и девять предприятий белорусского военно-промышленного комплекса. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что последние участвовали в «производстве и поставках военной техники, которая направляется в Россию» для использования в Украине. «Некоторые высокопоставленные должностные лица этих предприятий также подпадают под санкции», — отмечается в пресс-релизе.

Попавшие в санкционные списки ответственны «за серьезные нарушения прав человека». Некоторые из тех, кто попал под санкции после «выборов» в Беларуси, имеют прямые связи с лицами, уже подвергнутыми санкциям за участие в нарушениях прав человека, говорится в сообщении ведомства.

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