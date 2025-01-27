Астронавт записал видео необычного ярко-зеленого полярного сияния из космоса 27.01.2025, 21:00

Видео было записано с борта МКС.

Астронавт NASA Дон Петит, который находится на борту Международной космической станции (МКС), записал впечатляющее видео полярного сияния из космоса. На него попали ярко-зеленые ленты сияния, которые проносятся над Землей, сообщает Science Alert.

Отмечается, что астронавт записал видео 6 января.

Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025

Солнце находится на максимуме своей активности, на нем часто происходят вспышки, извержения и корональные выбросы массы. Последние – это огромные извержения плазмы, которым требуются дни на то, чтобы достигнуть Земли. Когда они это делают, они вызывают полярные сияния на нашей планете. Заряженные частицы из этих извержений проносятся через космос, прежде чем врезаться в магнитное поле Земли, которое направляет дождь ионной пыли к полюсам нашей планеты в газы, составляющие атмосферу.

Атомы и молекулы различных элементов в атмосфере вызывают вспышки зеленого и красного оттенка. Ранние исследования ученых ХІХ века предполагали, что зеленый цвет сияний может быть связан с водородом или даже неизвестным гипотетическим «солнечным» элементом, который называли аврорием.

Кислород, как возможный источник зеленого света, рассматривался, но он не светился этим цветом в лабораториях. В отличие от многих элементов, которые светятся долю секунды после удара, атомарный кислород «расслабляется» относительно медленно, почти целую секунду, благодаря нетрадиционному способу, которым его электроны возвращаются на место. Это дает окружающей среде достаточно времени, чтобы «украсть» его энергию и не дать ему показать свои истинные цвета.

Вблизи поверхности Земли кислород едва успевает светиться. Но на высоте около 100 километров от поверхности планеты он получает достаточно места, создавая ярко-зеленые полосы. Обычно это происходит на высоте до 300 километров. Выше этого значения давление становится настолько низким, что свечение кислорода дает красный цвет.

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