Кадыровцы устроили взрыв в жилом доме в Белгороде 27.01.2025, 21:04

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Один боец «Ахмата» погиб, четверо получили ранения.

Один боец «Ахмата» погиб, четверо получили ранения в результате взрыва боеприпасов в частном доме в Белгороде, в который наемников пустила местная жительница. Об этом пишет Astra.

ЧП во 2-м переулке Сургутском, 1 произошло днем в субботу, 25 января. Изначально местные издания сообщали, что случился взрыв и пожар с последующей детонацией. Публиковались фото и видео с места событий. Позже о пожаре отчитались местное управление МЧС и мэр Белгорода Валентин Демидов. «По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Это главное! <…> Причины пожара устанавливаются. Происшествие не связано с обстрелами ВСУ», — написал градоначальник в телеграм-канале.

По данным Astra, в сгоревшем доме разместились участники контролируемого главой Чечни Рамзаном Кадыровым формирования «Ахмат». Они и устроили взрыв. 59-летняя местная жительница, которая владела жилищем, рассказала, что предложила «ахматовцам» поселиться у нее «за коммуналку» и в момент взрыва тоже была дома. «Как раз в тот момент, перед взрывом, мы вошли в дом. Я не пострадала. Что именно там произошло, не знаю, там комиссия разбирается. Бойцов я впустила туда просто по доброте душевной, они оплачивали коммуналку. Я познакомилась с ними в пути однажды, разговорилась, так и познакомились», — сообщила женщина.

По информации источника в экстренных службах, в здании взорвались «неустановленные боеприпасы», которые туда принесли военные. Один из них погиб на месте, еще четыре человека доставлены в больницу. Кроме того, ранения получил сотрудник белгородской полиции, прибывший на место после детонации. Спасатели эвакуировали 40 человек из 17 домов по соседству, еще два частных дома в результате взрывов получили повреждения.

Официальные власти не озвучили истинную причину ЧП, также они умолчали о пострадавших и погибших.

Как уточняет «Кавказ.Реалии», батальон «Запад-Ахмат» разместился в Белгородской области еще летом 2023 года. Их задача — охранять границу от вторжения диверсионных групп. Однако, по данным источников, подразделение держит позиции в тылу.

С начала война в Украине количество подконтрольных Кадырову вооруженных формирований увеличилось почти втрое, выяснил «Проект». В 2021 году у него было семь подразделений, формально подчиняющихся МВД и Росгвардии: три отряда ОМОНа («Ахмат-Грозный», «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-1»), полк полиции, СОБР, 141-й моторизованный полк и 249-й отдельный моторизованный батальон «Юг». За лето 2022-го Кадыров собрал несколько полков и батальонов якобы для Минобороны, укомплектованных по этническому принципу: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Затем был создан стрелковый батальон имени шейха Мансура, формирование которого завершилось в октябре 2023 года. Примерно тогда же появились еще два подразделения, которые формально также вошли в общую армейскую структуру: полки «Ахмат-Чечня» и «Ахмат-Россия».

В Белгороде за три неполных года войны регулярно случаются взрывы и другие инциденты. На днях российский самолет в очередной раз уронил управляемую авиабомбу УМПБ-250 недалеко от деревни Большие Кульбаки. Лишь с начала 2024 года на территорию России и захваченных регионов Украины «упало» почти двести различных снарядов.

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