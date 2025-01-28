Российский атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом в Карском море

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом в Карском море4
- 28.01.2025, 19:02
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Ледокол получил повреждения.
Российский атомный ледокол «50 лет Победы» при околке льда в Карском море получил повреждение обшивки, сообщили РБК во ФГУП «Атомфлот».
По данным пресс-службы предприятия, инцидент произошел 26 января.
Ранее об инциденте сообщили агентство «ПортНьюс» и издание «Арктический обозреватель». По его данным, речь идет о столкновении ледокола с сухогрузом — предположительно, с Yamal Krechet, который ледокол проводил через льды.
С момента принятия в состав флота в 2007-м «50 лет Победы» был самым большим ледоколом в мире: длиной порядка 150 м, водоизмещением 23 тыс. тонн и мощностью установки 75 МВт.
В 2020 году атомоход нового поколения «Арктика» официально вошел в состав российского атомного флота, сместив «50 лет Победы» с первого места по мощности.