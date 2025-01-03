Когда в 2025-м году в Польше будут торговые воскресенья?
- 3.01.2025, 12:45
Белорусам на заметку.
В 2025 году в Польше запланировано восемь торговых воскресений. Магазины будут открыты:
▪ 26 января
▪ 13 апреля
▪ 27 апреля
▪ 29 июня
▪ 31 августа
▪ 7 декабря
▪ 14 декабря
▪ 21 декабря.
В предыдущие годы торговых воскресений было семь, пишет MOST. Но в конце 2024 года в стране принят закон, которым 24 декабря объявлено выходным днём. А чтобы компенсировать потери торговли, торговыми объявили не два, а три воскресенья перед сочельником.
В Польше может быть ещё больше торговых воскресений?
Партия Polskа 2050 в 2024 году внесла законопроект, по которому число торговых воскресений должно было увеличиться до двух в месяц. Сотрудникам, которые будут работать в торговые воскресенья, предлагалось выплачивать двойную ставку и предоставлять дополнительный выходной день. Документ вызвал много споров, но его допустили к работе в комиссии.
Кто работает в неторговые воскресенья?
В любые воскресенья в Польше разрешено торговать магазинам на вокзалах и в аэропортах, а также мелким магазинам при условии, что работать за прилавком будет сам владелец или член его семьи. Обычно в неторговые воскресенья так работают магазины Żabka, Carrefour Express и Carrefour Market.
Кроме того, в неторговые воскресенья разрешена продажа отдельных товаров профильными ритейлерами. Работают, например, АЗС, аптеки, цветочные магазины, сувенирные и церковные лавки, билетные кассы и некоторые другие торговцы.