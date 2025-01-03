Когда в 2025-м году в Польше будут торговые воскресенья? 3.01.2025, 12:45

Белорусам на заметку.

В 2025 году в Польше запланировано восемь торговых воскресений. Магазины будут открыты:

▪ 26 января

▪ 13 апреля

▪ 27 апреля

▪ 29 июня

▪ 31 августа

▪ 7 декабря

▪ 14 декабря

▪ 21 декабря.

В предыдущие годы торговых воскресений было семь, пишет MOST. Но в конце 2024 года в стране принят закон, которым 24 декабря объявлено выходным днём. А чтобы компенсировать потери торговли, торговыми объявили не два, а три воскресенья перед сочельником.

В Польше может быть ещё больше торговых воскресений?

Партия Polskа 2050 в 2024 году внесла законопроект, по которому число торговых воскресений должно было увеличиться до двух в месяц. Сотрудникам, которые будут работать в торговые воскресенья, предлагалось выплачивать двойную ставку и предоставлять дополнительный выходной день. Документ вызвал много споров, но его допустили к работе в комиссии.

Кто работает в неторговые воскресенья?

В любые воскресенья в Польше разрешено торговать магазинам на вокзалах и в аэропортах, а также мелким магазинам при условии, что работать за прилавком будет сам владелец или член его семьи. Обычно в неторговые воскресенья так работают магазины Żabka, Carrefour Express и Carrefour Market.

Кроме того, в неторговые воскресенья разрешена продажа отдельных товаров профильными ритейлерами. Работают, например, АЗС, аптеки, цветочные магазины, сувенирные и церковные лавки, билетные кассы и некоторые другие торговцы.

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