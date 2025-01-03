Украинские Су-25 впервые применили бомбы Hammer 1 3.01.2025, 13:43

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Видеофакт.

Украина опубликовала видео, на котором показано применение штурмовиками Су-25 высокоточных бомб Hammer (французский Armement Air-Sol Modulaire, AASM). Это оружие, оснащенное ракетным форсувальником, предоставляет Воздушным силам Украины возможность наносить точные удары по российским целям, в том числе удаленным от линии фронта, пишет The War Zone.

На видео зафиксировано, как самолеты 299-й бригады тактической авиации используют Hammer для атак днем, выполняя пуски парами. Все самолеты оборудованы сине-желтыми опознавательными знаками для предотвращения дружественного огня. Пуски выполняются одновременно с применением инфракрасных средств противодействия, помогающих избежать ракет теплового наведения.

Особенности бомб Hammer

Hammer стал первым западным высокоточным оружием, интегрированным для использования на Су-25. Базовая версия имеет радиус действия до 70 км благодаря ракетному форсувальнику и выдвижному комплекту крыла. Оружие также снабжено GPS-наведением и может работать в автономном режиме или с многорежимным наведением (инфракрасное или лазерное).

Франция поставляет Украине до 50 таких бомб ежемесячно, причем их использование уже охватило не только Су-25, но и истребители МиГ-29 и Су-27. Применение Hammer позволяет наносить удары с большей высоты и дальности, снижая риск для пилотов.

Особенность конструкции бомбы - носовая секция наведения и комплект для увеличения дальности. Это обеспечивает точность ударов даже в сложных условиях. Бомбы, показанные на видео, имеют термозащитное покрытие для безопасности в случае пожара.

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