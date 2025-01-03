Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии 3.01.2025, 14:00

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Было задействовано 100 истребителей и 120 военных.

Военно-воздушные силы Израиля опубликовали детали одной из самых смелых и сложных операций коммандос, в ходе которой в сентябре 120 бойцов подразделений специального назначения совершили налет и уничтожили подземный иранский завод по производству ракет в Сирии. Рейд был успешно проведен элитным подразделением ВВС Израиля «Шальдаг» совместно с поисково-спасательным отрядом 669.

Об этом пишет The Times of Israel. Во время проведения операции было задействовано 100 истребителей, ни один солдат не пострадал.

Военные, участвовавшие в уничтожении иранского ракетного завода, рассказали, что подземный взрыв можно было ощутить как «мини-землетрясение». После этого вертолеты улетели с места происшествия обратно в направлении моря, а затем вернулись в Израиль.

По словам военных, сотни сирийских солдат прибыли к месту происшествия примерно через час после ухода войск, что свидетельствует о дефиците времени для проведения операции. По оценкам Армии обороны Израиля, в ходе операции погибли около 30 охранников и сирийских солдат. Сирийские СМИ на тот момент сообщали о 14 погибших и 43 раненых.

Солдаты Израиля также захватили на объекте некоторые разведывательные документы, подтверждающие их оценку того, что завод был близок к вводу в эксплуатацию. Армия обороны Израиля заявила, что подземный объект не используется, а Иран вывел свои войска из Сирии после падения режима Асада.

По оценкам Армии обороны Израиля, на этом заводе могли производить от 100 до 300 ракет в год, в частности, ракеты большой дальности с возможностью полета до 300 километров, высокоточные ракеты с возможностью полета до 130 километров и ракеты малой дальности с возможностью полета от 40 до 70 километров.

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