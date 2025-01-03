Delfi: На белорусской границе задержан литовец, который выдавал себя за миллионера 3.01.2025, 15:57

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Игнас Йомантас

Он подозревается в крупных аферах на родине.

Белорусские пограничники задержали гражданина Литвы, который пытался въехать на территорию Беларуси, предъявив чужой паспорт. По сведениям Delfi, этот литовец — прославившийся разными аферами Игнас Йомантас. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Белорусские пограничники 29 декабря сообщили о задержании гражданина Литвы, который на границе предъявил чужой паспорт.

«Ехавший в автобусе Вильнюс — Минск мужчина предъявил чужой паспорт. Задержанный сказал, что является гражданином Литвы, но не может покинуть ее территорию под своим именем, поэтому одолжил паспорт у друга», — говорилось в сообщении ГПК.

Мужчина был задержан в Беларуси. Начато расследование, за нарушение подозреваемому грозит штраф в размере 4000 рублей. За использование чужого документа его ждет уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет.

По сведениям Delfi, задержанный — подозреваемый в крупном мошенничестве и других преступлениях, ранее неоднократно судимый Игнас Йомантас. Сейчас в Литве ему назначено несколько мер пресечения, включая запрет на выезд из страны.

«У прокуратуры есть информация о том, что подозреваемый нарушил меру пресечения и поехал в Беларусь. Связанные с этим обстоятельства уточняются», — сообщила представительница литовской прокуратуры Рита Стундене.

По словам представителя Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Гедрюса Мишутиса, белорусы информировали литовских пограничников о том, что был задержан гражданин Литвы, но пока о личности задержанного говорить рано — «нельзя слепо доверять информации соседей».

«В связи с полученной информацией обстоятельства уточняются. Мы смотрим, как совершали пересечение границы. О личностях мы точно не можем говорить», — заметил представитель СОГГ. Литовские пограничники пока не получали информацию от коллег о намерениях вернуть подозреваемого на родину.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что посольство в Беларуси проинформировано о задержании литовского гражданина.

«Если потребуется, подозреваемому предоставят необходимую консульскую помощь, — указали во внешнеполитическом ведомстве. — МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Беларусь, а тем, кто там находится — немедленно покинуть ее территорию».

Адвокат Йомантаса Александр Вишневский сказал Delfi, что ничего не знает о задержании своего клиента в Беларуси, поэтому ничего комментировать не может.

Ранее Литовское бюро криминальной полиции (ЛБКП) провело тщательное расследование и, вероятно, раскрыло схему преступных действий в сфере строительного бизнеса, выявило преступную группировку, которая наживалась за счет государства и жителей Литвы.

По данным Delfi, лидер группировки — Игнас Йомантас, который называет себя миллионером. Подозревают, что с 2019 года группировка создала схему, благодаря которой избегала уплаты налогов в сфере реновации старых зданий: ведомствам предоставляли ложные данные о деятельности компаний, а компании не платили НДС и налог на прибыль. Согласно подсчетам, госбюджет Литвы недополучил больше 1,2 млн евро.

По версии следствия, вместе с другими членами группировки Йомантас покупал большие старые строительные объекты. Получал на их ремонт необходимые разрешения, оформлял проведение капитального ремонта, менял назначение объектов, выполнял разные ремонтные работы: обновлял проводку, подключал водопровод, устанавливал лифты, менял окна, приводил в порядок фасад и т.д.

Позже объекты делили на отдельные жилые помещения (для отдыха или на квартиры) и продавали. Покупатели таких «квартир» подписывали отдельные договоры о ремонте и строительстве с неизвестным им подрядчиком — компаниями, которые, как подозревают, участвовали в деятельности группировки.

Расследование было начато осенью 2023 года, им руководит Генпрокуратура Литвы, а осуществляет расследование ЛБКП.

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