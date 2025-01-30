Швеция объявила о самом большом пакете военной помощи Украине 30.01.2025, 18:55

Стокгольм даст денег на производство ракет и БПЛА.

Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Швеции.

Отмечается, что этот пакет также усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Он также предусматривает удвоение поставок предыдущих 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции на поддержку украинской оборонной промышленности.

В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов)

В общем провозглашенный в четверг пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Украине.

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