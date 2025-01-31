В Китай начали тысячами переселяться российские предприниматели, врачи и инженеры 5 31.01.2025, 11:06

4,872

Миграция связана с более высокими зарплатами и лучшими экономическими перспективами.

Российские предприниматели, квалифицированные специалисты, инженеры, врачи и преподаватели в последние годы стали чаще переезжать на постоянное место жительства в Китай. Миграция связана с более высокими зарплатами и лучшими экономическими перспективами.

К такому выводу пришли исследователи Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, пишет «Независимая газета».

По данным социологов, главным образом в КНР уезжают жители столичных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга. Однако значительное число россиян мигрирует также из Сибири и Дальнего Востока, в частности из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Красноярского, Хабаровского и Приморского края.

Исследователи приводят статистику, согласно которой в КНР ежегодно переезжают примерно 11 тыс. россиян. В 2020 году в Китае на постоянной основе проживали более 16 тыс. россиян, показала перепись населения в стране. Однако на сегодняшний день, по оценкам экспертов, реальная численность россиян в КНР может составлять от 40 тыс. до 50 тыс. человек.

Постоянно проживающие в КНР россияне тяготеют к крупным городам с большими рынками труда, пишут исследователи. Так, около 10 тыс. человек живут в Пекине, 5–6 тыс. — в Шанхае, по 2–3 тыс. — в Харбине, Гуанчжоу, Урумчи, Гонконге и Макао. Помимо предпринимателей и высококвалифицированных специалистов в Китай едут на обучение студенты и пенсионеры. Последние часто отправляются на «зимовку» — для сезонного проживания в Китае различной продолжительности. Но иногда это переходит и в постоянные формы миграции, говорится в исследовании РАН. Пенсионеры уезжают в Китай в основном из регионов Сибири и Дальнего Востока.

При этом в Китае также проживают более 2,5 тыс. представителей русской национальности, включая потомков от браков с китайцами. Большинство из них находятся в городах Или и Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Пограничное в провинции Хэйлунцзян, Ээргун в автономном районе Внутренняя Монголия. Особенно выделяется Эньхэ — Русская волость, где титульной национальностью являются русские, отмечают социологи. По их мнению, русскоговорящие сообщества «могут стать проводниками российских интересов и способствовать развитию межгосударственных отношений» России и Китая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com