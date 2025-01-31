Минчанин показал шокирующее состояние фильтров после артезианской воды

Минчанин показал шокирующее состояние фильтров после артезианской воды6
- 31.01.2025, 17:49
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Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Житель Минска опубликовал видео, на котором показал, как выглядят фильтры для воды после использования артезианской воды в Заводском районе. Фильтр оказался полностью покрыт ржавым налётом, что вызвало бурную реакцию в комментариях, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».
«Это не вода плохая, это трубы ржавые», — пишут пользователи, предполагая, что проблема связана с состоянием водопровода.
Другие жители столицы также поделились своим опытом: «Район с 1968 года получает воду из артезианской скважины, а качество оставляет желать лучшего».
Схожие жалобы поступают и из других районов города: «У нас в Московском районе такая же история, фильтры через день рыжие», — отмечают минчане.