Минчанин показал шокирующее состояние фильтров после артезианской воды 6 31.01.2025, 17:49

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Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Житель Минска опубликовал видео, на котором показал, как выглядят фильтры для воды после использования артезианской воды в Заводском районе. Фильтр оказался полностью покрыт ржавым налётом, что вызвало бурную реакцию в комментариях, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

«Это не вода плохая, это трубы ржавые», — пишут пользователи, предполагая, что проблема связана с состоянием водопровода.

Другие жители столицы также поделились своим опытом: «Район с 1968 года получает воду из артезианской скважины, а качество оставляет желать лучшего».

Схожие жалобы поступают и из других районов города: «У нас в Московском районе такая же история, фильтры через день рыжие», — отмечают минчане.

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